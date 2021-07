Dal 3 agosto al 2 ottobre 2021, il Politecnico di Milano e il Comune di Vimercate propongono la rassegna Ri-Conoscere Vimercate. Un progetto che ha visto coinvolti gli studenti del Politecnico di Milano e dell'Università di Pavia.

Un ciclo di conferenze e visite guidate per Ri-Conoscere Vimercate

Si tratta di un ciclo di conferenze e visite guidate che ripercorrono e presentano le attività degli studenti che in questi ultimi anni hanno studiato alcuni edifici storici del centro di Vimercate e hanno presentato progetti per la loro conservazione e proposto idee per la loro valorizzazione.

La rassegna rientra tra le attività previste dalla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Vimercate e il Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito) che

prevede la collaborazione tra i due enti nell’ambito dei corsi di Architectural Preservation Studio del

Politecnico di Milano.

Il programma degli eventi

Il primo incontro in programma si intitola "La città pubblica e la città privata: la storia di Vimercate attraverso le case del centro storico". L'evento si terrà il 3 agosto: alle 18 si terrà una conferenza, poi alle 18.30 una visita guidata. Seguirà un aperitivo riservato ai partecipanti alla visita guidata. Tra i relatori Rossella Moioli, Lorenzo Cantini e Stefano della Torre. L'evento, in collaborazione con la Pro Loco di Vimercate si terrà nella sede di quest'ultima. Prenotazioni al numero 3925343944.

Gli eventi proseguono l'8 settembre con la conferenza (presso l'Auditorium della Biblioteca) intitolata "Casa Banfi: la chiesa di San Francesco, un nuovo spazio da vivere". mentre il 19 settembre alle 11 e alle 12 si potrà partecipare alle visite guidate di Casa Banfi.

Spazio poi ad un altro edificio e alla sua storia con "Palazzo Trotti, la residenza incompiuta. Dalle origini a oggi". Il programma una conferenza il 16 settembre alle 21 e una visita guidata il 18 settembre alle 11. Relatori Lorenzo Cantini, Mattia Previtali e Stefano Della Torre.

Si prosegue con l'approfondimento su "Villa Sottocasa, una storia da (ri)scrivere". Anche in questo caso in programma una conferenza, il 29 settembre alle 21, e una visita guidata, il 2 ottobre, con proiezione virtuale sottotetto e cantine a cura dei relatori Rossella Moioli, Stefano Della Torre e Chiara Chessa.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti e gratuita ma con prenotazione sul sito www.villeaperte.info - telefono 039/6659488. Email: cultura@comune.vimercate.mb.it