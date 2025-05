Sulla scia del successo delle prime due edizioni, l'Amministrazione Comunale di Meda intende riproporre alla Cittadinanza, per l’intero mese di giugno, con un richiamo a dicembre 2025, il contenitore denominato INclusione INmovimento. Un’occasione unica per sensibilizzare sul tema dell'inclusione sociale, con particolare priorità ai soggetti fragili.

Un evento per sensibilizzare sul tema dell'inclusione sociale

Disabilità e inclusione continuano a trovare spazio proprio a Meda durante tutto l’anno. Ricordiamo il recente scudetto della squadra di basket in carrozzina Briantea84 e il nuovo “Cammino di Alfredo” adiacente al Palameda, oltre al visitatissimo e apprezzatissimo parco inclusivo E. Olmi di via Manzoni.

L’estate diventa un momento ancora più speciale per parlare di questi temi. Questo progetto rappresenta l’impegno e la dedizione nel voler concretizzare in modo sempre più esaustivo quei valori contenuti nelle Linee di mandato, in particolare nella n.3 “Meda più inclusiva”.

Il programma

A giugno, e non solo, Meda ospiterà, in diversi punti della Città, questa grande rassegna di eventi per parlare di inclusione, attraversando il mondo dello sport, dell’arte e della musica. Una vera maratona a tema inclusivo da vivere tutta d’un fiato.

In programma:

- Sabato 7 giugno 2025: Atletica in Festa

Presso il Centro sportivo “Città di Meda” dalle ore 16:00, con @tletica Meda 014, Momento di condivisione all’insegna dello sport calato nel contesto della disabilità, grazie alla collaborazione tra @tletica Meda 014 e Briantea84,

- Giovedì 12 giugno 2025: Cena insieme

Presso il Centro Anziani, a cura dei ragazzi frequentanti il Servizio di Formazione all'Autonomia della Coope-

rativa Sociale Onlus “La Brughiera di Meda”,

- Sabato 14 giugno 2025: Torneo di Calciotto ed evento “Io vivo nella possibilità”

Presso il Centro sportivo “Città di Meda”, mattina e pomeriggio per una giornata di aggregazione per promuo-

vere valori positivi nei confronti della disabilità,

E poi ... il Concerto di AllegroModerato “InBand”

Mercoledì 25 giugno 2025, sul palco di piazza Cavour alle ore 21:00, all’interno degli appuntamento di Me- daestate si respirerà aria di inclusione grazie alla musica di AllegroModerato, centro di formazione musicale che si rivolge a bambini, giovani e adulti con fragilità e disagio. Le sue diverse formazioni spaziano dalla musica sinfonica alla musica elettronica, dalla musica corale al rock, e sono protagoniste di numerosi concerti in Italia e all’estero, con progetti che coniugano un alto livello artistico con una reale inclusione sociale. In particolare,sarà la formazione “InBand” a suonare in Città. Nata nel 2013, “In” vuol dire Integrazione, Inclusione, Invenzione, Interazione, Interplay...Stare dentro la musica per portarla nelle realtà del mondo e della società.

“InBand” reinventa i brani attraverso la cifra dell’improvvisazione collettiva, dell’accostamento irriverente, della libera associazione, del patchwork senza barriere di generi e stili, spaziando dal rock al pop, dal jazz alle colonne sonore.

“La formazione musicale può attivare e sviluppare energie e competenze emotive, cognitive e relazionali. Tali risorse valorizzano la qualità della vita delle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche. AllegroModerato crede che le conquiste fatte con la musica possano essere poi reinvestite nelle esperienze del reale e del quotidiano.”,

- Sabato 28 giugno 2025: Faun Cup - Campionato Italiano Inclusivo Paralimpico Presso il Ciclodromo, gara dalle 15:00, con CUS (Cus Pro Patria Milano Triathlon ASD),

- Da martedì 15 a domenica 20 luglio 2025: Raduno della Nazionale Italiana U23 di basket in carrozzina Presso il PalaMeda, a cura di Briantea84 e FIPIC Federazione Italiana pallacanestro in carrozzina, ci saranno allenamenti mattutini, pomeridiani e test match (per informazioni: ufficiostampa@briantea84.it),

- Da sabato 6 a domenica 14 dicembre 2025: Mostra d’arte contemporanea di dipinti realizzati da giovani artisti autistici, a cura di Facciavista con l’Associazione “Amici dell’Arte”.

Inclusione IN Movimento anche in Medateca

Ad approfondire i temi di questa interessante rassegna anche la Medateca. Durante il mese di maggio e giugno la biblioteca allestirà una selezione di libri a tema inclusivo.

L'Assessorato alla Cultura e l'Assessorato allo Sport, oltre a ringraziare coloro che si impegnano durante tutto l'anno su queste tematiche, rimarcano che “INclusione IN movimento” è un'occasione per offrire momenti di vicinanza che hanno come perno la leggerezza delle cose positive e belle che la vita ci regala. Credono che questi appuntamenti, sportivi, culturali e di comunità siano, quindi, azioni importanti per promuovere ancor di più in maniera organica lo sviluppo di una cultura dell’inclusione e favorire l’inserimento delle categorie più in difficoltà nell’ambiente sociale tradizionale, dando il giusto peso alla ricchezza della differenza, permeando il noto e gli ambienti con ogni specifica singolarità. La normalità deve divenire metamorfosi costante.