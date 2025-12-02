Domenica 14 dicembre, dalle 14 alle 17.30, la piazza di Villa Scaccabarozzi si animerà con l’iniziativa “Anteprima di Natale”, promossa dal Comune di Usmate Velate in stretta collaborazione con Consulta Cultura, Comitato della Solidarietà, Gruppo Alpini Usmate Velate e Corpo Musicale Usmate Velate.

Un momento di festa con l’Anteprima di Natale

Sarà un pomeriggio magico, pensato per tutta la famiglia, con tante attività per i più piccoli. La Casetta di Babbo Natale accoglierà i bambini per consegnare le loro letterine e il divertimento proseguirà con il Villaggio Ludico e il mercatino delle hobbiste. Oltre all’Angolo dei bimbi con letture ad alta voce a cura della Scuola dell’infanzia S. Anna e Nido Belli e Monelli.

Ad arricchire l’atmosfera natalizia ci sarà anche la Piva del Corpo Musicale di Usmate Velate, che accompagnerà l’evento con suoni tradizionali e festosi. Durante il pomeriggio, sarà inoltre possibile visitare il Presepe Artistico realizzato dal GA ’99 nei locali della Villa, un’occasione per immergersi nella magia del Natale e apprezzare la creatività dei cittadini.

Non mancheranno i sapori tipici di questa stagione: il punto ristoro offrirà caldarroste, frittelle, cioccolata, vin brulé e altre delizie da gustare insieme, rendendo l’esperienza ancora più speciale. Anche in seguito all’evento, dal 17 al 21 dicembre, i bambini potranno imbucare la loro letterina nella cassetta postale di Babbo Natale in biblioteca.