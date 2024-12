Come da tradizione, la città di Seregno si illumina nel periodo delle festività di fine anno.

Un Natale di festa e solidarietà

Per iniziativa della rete d’impresa ViviSeregno, in collaborazione con il Comune, sono state realizzate le installazioni nelle piazze Concordia, Vittorio Veneto e Italia, nelle vie Cavour e Garibaldi, in corso del Popolo e alla Corte del Borghesan.

Un segno natalizio anche nei quartieri: via Montello, piazzale Santuario, viale Tiziano, piazza Matteucci, via Bottego e piazza Liberazione. In piazza Risorgimento la giostra per bambini e la pista di pattinaggio in piazza Segni.

«Lo scorso anno al teatro di Natale hanno partecipato seimila persone in tre settimane, si è cercato di alzare il livello con uno spazio più grande e di maggiore visibilità», ha spiegato il primo cittadino Alberto Rossi che ha voluto bissare l’esperimento delle festività 2023 «con tanti eventi di successo». In piazza Risorgimento «il cuore di tutte le attività natalizie e non è scontato che sia tutto gratuito. Negli anni si è costruita una rete di mondi diversi e gli sponsor credono sempre di più nelle nostre iniziative».

Rossi ha anche accennato ai «progetti culturali importanti per un Natale di maggiore prestigio», in particolare «ospiteremo a Palazzo Landriani un quadro dell’Accademia di Brera». Fino al 23 febbraio, nella sala Crippa di Palazzo Landriani si potrà ammirare l’opera, appena restaurata, «Madonna dell’aspo» di Gironimo Figino (1480-1528).

Per la Giunta un impegno non da poco, in particolare per gli assessori Laura Capelli (Politiche sociali), Elena Galbiati (Commercio) e Federica Perelli (Cultura), perché «per preparare le manifestazioni di Natale si parte a gennaio».

Domenica scorsa, nel pomeriggio, alla presenza dei coretti degli oratori, la simbolica accensione della stella in piazza Concordia per entrare nel clima delle festività, «tutti insieme per costruire un Natale migliore».

Per eventi e luminarie spesa di 140mila euro

«Il mio ringraziamento va alla maggior parte dei commercianti, oltre un centinaio, che hanno aderito all’iniziativa delle luminarie, a differenza dello scorso anno - il commento soddisfatto di Maurizio Lissoni, presidente della rete di imprese ViviSeregno - Hanno capito l’importanza di avere una rete per proporre un’iniziativa importante di promozione del territorio».

Per le luminarie in centro e nei quartieri (una dozzina di installazioni, oltre 200mila lampadine e circa 15 chilometri di filari di luce) e gli eventi natalizi, ViviSeregno ha investito 70mila euro, altrettanti il Comune. «Ci spiace per chi non aderisce: non comprende l’importanza del marketing territoriale e di tenere vivo il centro città con tante iniziative». Un Natale con i negozianti protagonisti, «ringraziamo e vogliamo dare spazio alle persone che si spendono per questa progettualità», anche in termini di beneficenza perché «il commercio è solidarietà».

Lissoni per l’allestimento del programma natalizio ha voluto ringraziare «alcune persone che si adoperano gratuitamente, senza le quali non si sarebbe potuto fare nulla» oltre agli sponsor: