Un nuovo ciclo di "Colazioni internazionali" al Parco Gussi a Vimercate

Visto il successo dell'edizione primaverile, si replica: al Parco Gussi di Vimercate tornano le "Colazioni Internazionali". Il primo incontro è previsto per la mattina di domenica 8 settembre e si parlerà di Giappone con Carmen Covito.

Un nuovo ciclo di "Colazioni internazionali" al Parco Gussi

La seconda serie riconferma la formula già sperimentata. Gli incontri saranno un'occasione di approfondimento dell'attualità internazionale e dei fenomeni globali nel contesto verde del principale parco cittadino.

Promossa dalla cooperativa sociale Buenavista, l'iniziativa si avvale della collaborazione di Alfredo Somoza, giornalista, scrittore e docente universitario.

Il programma

Per questa edizione, il programma prevede:

- domenica, 8 settembre h. 10:

"DA CIPANGO AL SUSHI, COSA CI SFUGGE DEL GIAPPONE" con Carmen Covito, scrittrice (in caso di pioggia l'incontro si terrà nel cortile della Trattoria Basilio, stesso orario).

- domenica, 15 settembre h.10:

"VIOLENZA DI GENERE E CONTESTI CULTURALI" con Marilena Arena Cadom e Sonia Cattaneo Donne diritti (si recupera l'incontro rinviato per maltempo a giugno).

- domenica, 29 settembre h.10:

"BRIANZA VS BRASILE. CASSOELA O FEIJOADA?" presentazione della storia dei piatti a cura di Loris Maconi e Alfredo Somoza (seguirà locandina dettagliata dell'evento).

Come sempre, è prevista la partecipazione attiva del pubblico per domande o riflessioni. Gli incontri si svolgeranno presso il chiosco del Parco Gussi di Vimercate, ingresso XXV aprile.