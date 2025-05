Tante attività in programma sabato 31 maggio a Besana Brianza, presso il parco di Villa Filippini, in occasione della Giornata del Diritto al Gioco, in collaborazione con l'Unicef e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Un pomeriggio al parco per celebrare la Giornata del Diritto al Gioco con l'Unicef

Una giornata di sport e attività per grandi e piccoli che prenderanno avvio alle 10.30, dopo i saluti istituzionali del sindaco e della presidente provinciale Unicef, con le attività proposte dalla Polisportiva Besanese. Poi alle 11.30 spazio alla danza con l'Associazione culturale Giselle e a seguire un pranzo in comapgnia orghanizzato dai nonnid el Centro Sette Colli.

Nel pomeriggio, alle 14.45 e fino alle 18 appuntamento, per gli amanti deglii scacchi, con il torneo under 16 in collaborazione con il Circolo Scacchi Besanese. Contemporaneamente SPORTiN proporrà attività ludiche per tutti.

La giornata sarà anche l'occasione per sostenere i progetti Unicef sul campo in ambito educativo e in contesti di emergenza.