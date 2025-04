Una domenica per divertirsi con gli animali: in Brianza arriva FestivalBAU

Una domenica da trascorrere all'aria aperta per divertirsi e conoscere meglio il mondo animale. E' quella che vi aspetta il prossimo 4 maggio: dalle ore 10 alle 18, nell’area feste di Villasanta, in via Nazario Sauro 1 (adiacente al Parco di Monza), è in programma il FestivalBAU, organizzato da Enpa.

In collaborazione con il comune di Villasanta e Brianzacque, Enpa di Monza e Brianza ha preparato un ricco programma per grandi e piccoli:

- animali per un giorno: grazie alla bravura delle nostre volontarie truccatrici, i più piccoli saranno trasformati nei loro animali preferiti;

- il magico mondo delle api (ore 10 e 15.30): un incontro con le nostre esperte apicultrici per scoprire il mondo di questi preziosi imenotteri purtroppo oggi minacciati da pesticidi ed eventi climatici;

Inoltre, presso il gazebo istituzionale, i volontari Enpa vi faranno capire cosa significa prendersi ogni giorno cura degli animali ospitati nel rifugio di via san Damiano a Monza;

Ci sarà modo anche di imparare a conoscere il cane (ore 11 e 16) con l'incontro con gli educatori cinofili ENPA che daranno utili consigli su come comunicare con il cane e come capire i suoi comportamenti per favorire una miglior relazione reciproca. Saranno presenti anche alcuni cani ospiti del canile di Monza in cerca di una nuova famiglia;

E ancora picnic e food truck: in un'apposita area picnic tutti i partecipanti potranno gustare uno squisito menù vegetariane proposte da un food truck. In alternativa potrete consumare uno spuntino portato da casa rilassati su una coperta in un prato come il più classico picnic;

Per tutta la giornata inoltre, assistiti dagli istruttori cinofili Enpa, i partecipanti potranno cimentarsi con i loro cani in un facile percorso di mobility dog.

Infine l'allegra fattoria: i piccoli visitatori potranno conoscere dal vivo i pony Gigio e Castagna e le caprette Bon e Peggy che sono alcuni degli animali salvati dall'ENPA di Monza presso il canile intercomunale di Monza.