Sport, divertimento e tante emozioni. Tutti uniti nel ricordo di Alfredo Marson, storico fondatore e presidente di Briantea84, scomparso prematuramente nell'agosto del 2022. Marson è stato alla guida del club biancoblù dal 1984, una squadra che in quarant'anni diffuso in Italia, in Europa e nel mondo i valori dello sport e dell'inclusione.

Una giornata di sport e divertimento nel ricordo di Alfredo Marson

L'appuntamento è per domenica 12 maggio al PalaMeda dove andrà in scena la prima edizione del Memorial a lui dedicato. Si tratterà di un torneo quadrangolare di basket rivolto ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale di livello base, patrocinato dal Comune di Meda e dalla Fisdir (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

Sul parquet si sfideranno quattro squadre: oltre ai padroni di casa della Briantea84, ci saranno Screwers Oggiono, Siamo Tutti Special People Asd (Como), S.e.i. Asd (Bressane). Semifinali al mattino dalle ore 10, alle 14.30 al via le finali terzo-quarto posto e primo-secondo. Dalle 16.30 le premiazioni.

"Ricordo sempre vivo"

“Il ricordo di mio padre è sempre vivo ed avere occasioni in cui festeggiarlo insieme ai suoi ragazzi è emozionante - ha dichiarato Giorgia Marson, figlia di Alfredo e attualmente membro del Consiglio Direttivo di Briantea84 -. Sfogliando l’album dei ricordi, sono numerose le fotografie ed i filmati che lo ritraggono mentre abbraccia o sorride con uno degli atleti al collo ed innumerevoli sono gli episodi entusiasmanti e comici vissuti. Questo Memorial, nel settore gestito dalla storica vicepresidente Elena Colombo, ha una valenza molto sentita per noi, grazie a tutti gli anni di lavoro, sofferenze e gioie condivisi. È bello che Briantea84 vada avanti a spron battuto ed è bello ricordare chi a Briantea84 ha dato tutto”.7

"Giocando e divertendoci sarà il miglior modo per rendergli tributo”

“L’evento di domenica è molto importante per me - ha aggiunto Elena Colombo, responsabile dei settori pallacanestro e atletica di Briantea84 e vicepresidente del club canturino - “. Per Alfredo ho un forte sentimento di riconoscenza. Tutto quello che ho costruito in questi anni l’ho fatto con lui e soprattutto grazie a lui, ai suoi insegnamenti, alla sua voglia di fare di più e sempre meglio. Domenica ci saranno in campo i suoi fantastici atleti, i suoi essenziali ed indispensabili volontari. Alfredo sarà lì con noi ad esultare, ad incitare e a gioire. Giocando e divertendoci sarà il miglior modo per rendergli tributo”.

(foto di copertina Credit Laura Mandressi_Briantea84 al PalaMeda)