Venerdì 10 maggio alle ore 18,30 presso la Sala Civica Levi – in via Gramsci a Desio si aprirà al pubblico la mostra di pittura realizzata dall’artista Luigi Belicchi e curata da Monsignor Armando Cattaneo. Le opere sono dipinte a mano da Luigi Belicchi, grafico-pittore che ha scelto la Pop Art, corrente artistica che si rifà al fumetto e alla grafica, molto apprezzata soprattutto dal pubblico giovanile ed il cui linguaggio permette di raggiungere in modo semplice un pubblico più ampio.

Una mostra dedicata all'enciclica di Papa Francesco "Laudato si'"

La mostra illustra dunque l’enciclica di Papa Francesco Laudato Si’, apprezzata nel mondo come il “manifesto” dell’ecologia integrale. Ogni opera è accompagnata da uno slogan ideato con ironia e gusto per il gioco da don Armando Cattaneo.

Questa mostra, di rilevante interesse per la comunità locale non solo da un punto di vista artistico, offrirà ai visitatori spunti di riflessione sul tema dell’ecologia e della sopravvivenza del pianeta. La stessa sarà inoltre visitata dalle scuole del territorio.

I laboratori

Nei giorni di apertura della mostra e precisamente sabato 18 maggio 2024 dalle ore 15,00 alle ore 17,30, la Cooperativa Sociale Stripes ONLUS, sempre in sala Levi, terrà due momenti di laboratorio per bambini sul tema dell’ecologia - nell’ambito del Progetto “IN CLOUD 2.O … e il cielo è sempre più blu” di cui il Comune di Desio è capofila - finanziato da Regione Lombardia tramite il bando “RESTIAMO INSIEME” 2023 .

Riciclo e creatività – Laboratorio Artistico Creativo per bambini/e dai 3 ai 10 anni

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 per bambini/e dai 6 ai 10 anni

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 per bambini/e dai 3 ai 6 anni.

Laboratori gratuiti su prenotazione scrivendo a valentina.sala@pedagogia.it