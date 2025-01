Per sottolineare il traguardo della decima edizione del Premio “Eliana Lissoni”, la LAP propone una speciale mostra collaterale come prologo al concorso fotografico. Una esposizione, in Villa Brivio a Nova Milanese dal 18 gennaio al 1 febbraio, che si compone di due parti: un omaggio all’attività di Eliana Lissoni e un percorso tra le foto premiate nel concorso a lei intitolato.

Una mostra speciale per celebrare la decima edizione del Premio "Eliana Lissoni"

“Eliana Lissoni e il teatro” presenta una selezione di scatti aventi per soggetto uno dei temi da lei preferiti. Fotografie che ci riportano all’ “epoca analogica”, con stampe in grande e piccolo formato, a colori e in bianco e nero, che colgono espressioni, gesti, movimenti, volti, maschere di anonimi attori di strada e in spettacoli su ignoti palchi. Foto provenienti dall’archivio dell’autrice a cui si aggiunge anche una serie di scatti che hanno fissato sulla pellicola i momenti di uno spettacolo organizzato dall’associazione “Il Cortile”. A corredo della mostra anche materiali che illustrano le attività di “Progetto Immagine”, il circolo fotografico, di cui Eliana Lissoni è stata promotrice.

Foto 1 di 2 Eliana Lissoni Foto 2 di 2 Eliana Lissoni

Inoltre, in attesa della decima edizione del concorso, nelle salette di Villa Brivio vengono proposte tutte le fotografie premiate durante le precedenti edizioni: 31 fotografie vincitrici, in bianco e nero e a colori, dai più svariati soggetti. È l’esito delle selezioni tra le migliaia di immagini recapitate, anno dopo anno, da centinaia di fotografi e fotoamatori per prendere parte al concorso novese. Un “distillato” dell’impegno organizzativo profuso dalla LAP da oltre un decennio. Il Premio “Eliana Lissoni” nasce infatti nel 2015, come evoluzione di precedenti “esperimenti” con sezioni riservate alla fotografia nell’ambito dei concorsi artistici negli anni precedenti.

Oltre ad essere una iniziativa per celebrare il decennale, queste due mostre sono poi la valorizzazione di due “patrimoni”. L’archivio del Premio, che entra a fare parte della Civica Raccolta Artistica, ampliando così di un altro mezzo espressivo - la Fotografia - le collezioni di proprietà comunale. E anche l’archivio di Eliana Lissoni, messo a disposizione dalla famiglia alla Libera Accademia, per ricordare la fondatrice di “Progetto Immagine”, rafforzando così un ideale “passaggio del testimone” nell’attività di promozione dell’arte fotografica a Nova.

Eliana Lissoni in breve

Eliana Lissoni nasce a Nova Milanese nel 1938. Crescendo nella merceria della madre (il negozio della “sciura Gina” in via Mariani), si appassiona alla fotografia: interesse che diventa anche un impegno professionale per case di moda e aziende di abbigliamento.

Socia del Circolo fotografico di Como e associata alla FIAF, ha collaborato con varie agenzie fotografiche di Milano. Sostenitrice della fotografia analogica, ma, prima ancora della diffusione delle fotocamere digitali, nel 1996 fu una delle prime fotografe italiane che creò un sito e-commerce per la vendita delle sue foto, digitalizzate con uno scannerizzatore per immagini DIA.

Caparbia e creativa, a Nova Milanese è stata promotrice del gruppo fotografico “Progetto Immagine”, fondato nel 2001, organizzando ogni anno due rassegne fotografiche per esporre i portfolio dei soci e con scambi con altri circoli. Si è spenta nel 2008.