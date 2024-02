Una mostra, uno spettacolo di cabaret e tante iniziative per i giovani a Desio in occasione della Giornata della Donna

Una mostra fotografica, ma anche uno spettacolo di cabaret e diverse inziative rivolte ai giovani, con il coinvolgimento delle scuole del territorio. L'8 marzo a Desio vuol dire sensibilizzazione, conoscenza e sostegno nei confronti dell'universo femminile, delle sue decisioni e delle difficoltà quotidiane.

Questo l'obiettivo delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con alcune realtà del territorio, per la Giornata internazionale della Donna, volte a focalizzare l’attenzione su argomenti che riguardano il genere femminile e il ruolo peculiare ricoperto dalle donne all’interno della società, mettendone in risalto il patrimonio di esperienze, di valori e di cultura di cui sono portatrici.

“Sono convinta che la promozione di questo tipo di iniziative e attività, che vedono protagonista la figura femminile nelle sue diverse sfaccettature, passi anche attraverso la divulgazione di una cultura attenta alle donne – racconta l’Assessore alla Cultura, Eventi e Marketing Territoriale Samantha Baldo – Vogliamo trasmettere il messaggio che la giornata della donna non sia ridotta ad un solo ‘evento spot’, ma diventasse una proposta diffusa che parla di donne attraverso le donne, ideata grazie alla collaborazione di tante realtà desiane e non solo e che possa, durante tutto l’arco dell’anno, animare momenti di aggregazione e condivisione”.

Il programma delle inziative

Tra le iniziative proposte una performance con l’attrice Margherita Antonelli già nota al pubblico grazie anche alla partecipazione al programma comico televisivo ‘Zelig’ , che si esibirà presso Spazio Stendhal (via Lampugnani 62, Desio) con lo spettacolo " SOFIA MATUONTO. LA VITA E LE OPERE"

Ma chi è Sofia? E’ il personaggio della donna delle pulizie che la comica ha portato al successo. Ora Sofia lavora per una ricca famiglia ed è sempre alla ricerca di qualcosa che risponda alla sua domanda: “Ma perché complicarsi la vita?”. La protagonista perlustra questo nuovo mondo, una società nevrotica, apprensiva, caotica e multietnica, in cui lei si muove come un piccolo orso su un monociclo, perennemente in bilico tra buon senso e stizza: “A me sembra delle volte, a loro, non ci metto a posto solo la casa, ma anche i pensieri!”. Uno spettacolo divertente, con tutta l’ironia e la professionalità dell’attrice, capace di suscitare ilarità sino alle lacrime.

In programma dall'8 marzo e fino al 24 anche la mostra fotografica "La forza della donne" a cura della fotografa Elena Galimberti, che si svolgerà presso la sede dell’Associazione desiana Casa delle Donne (via Lampugnani 80). L’inaugurazione è in calendario il giorno 8 marzo alle 18.30, seguito da un aperitivo offerto dall'Associazione Casa delle Donne.

La mostra nel dettaglio

Una giovane donna sdraiata su un prato, con gli occhi chiusi e un sorriso accennato sul volto. La mano appoggiata sul prato, a cogliere l’energia della terra. Immersa nella natura, sta sognando. Sente dentro di sé quella forza che le permette di avere dei sogni, desiderare, accogliere, donare, ricevere. E’ la forza delle donne.

Una forza che diventa comunità, condivisione, sorellanza, sostegno, gioia, allegria, gioco, curiosità, condivisione, gentilezza. Una forza che è lotta per i propri diritti e ideali, ma anche capacità di ascoltare, accogliere, sostenere.

La mostra di Elena Galimberti, fotografa che sa cogliere la bellezza in ogni situazione, racconta le tante sfaccettature della “forza delle donne”.

Dall’immagine della donna che sogna, a quella delle donne arabe sedute in cerchio, alle bimbe che giocano, le ragazze che danzano. E, ancora, la donna musulmana che aiuta l’amica a indossare il velo. L’educatrice con una bambina in braccio. L’anziana partigiana che sorride. Due donne che si abbracciano. La donna ucraina con una corona di fiori in testa. La bimba dallo sguardo intensissimo. La Casa delle Donne.

I gesti, i contatti, gli scambi

Che cos’è la forza delle donne? E’ la capacità di tenere insieme i tanti ruoli che ciascuna ricopre nella società. Avere uno sguardo sull’insieme e non solo sul particolare. Saper essere flessibili e non rigide. Saper cambiare idea lungo il proprio percorso di vita, incontrando storie, esperienze, persone. E, perché no, la forza delle donne è anche saper riconoscere la propria fragilità.

La consapevolezza. Conoscere sé stesse. Uno sguardo interiore sulla bellezza. Prendersi tempo per sognare, per poi agire nel quotidiano, nelle piccole e grandi cose, singolarmente e in gruppo. Accogliere con lo sguardo sé stesse e le altre, gli altri. Riconoscersi e vivere tutte le sfumature di complessità che rendono le donne così belle. Le donne diventano forti quando credono in sé stesse. E la forza interiore che ciascuna donna scopre dentro di sé diventa forza collettiva. Una forza che è contagiosa.

Da segnalare anche l'iniziativa della biblioteca civica di Desio dove sarà allestito uno scaffale tematico, un prezioso strumento che proporrà alcuni percorsi di lettura ‘al femminile’, con proposte bibliografiche inerenti al tema.

Le iniziative con gli studenti

Per questa giornata dedicata a tutto l’universo femminile, anche le scuole daranno il proprio contributo. La scuola primaria di via Tolstoj organizzerà dei laboratori a tema differenziati per classi: le prime, seconde e terze saranno impegnate in attività di riflessione sull’argomento, che si concluderanno con la realizzazione di manufatti - metodologia del learning by doing - quali biglietti tematici, creazione di essenze profumate realizzate con gli ingredienti giusti (metafore degli atteggiamenti corretti verso le donne). Le classi quarte e quinte seguiranno un laboratorio di approfondimento dal titolo “Storie di donne”, nel dettaglio: alle classi quarte verranno proposte biografie di donne che si sono distinte in campo professionale e accademico, mentre le classi quinte saranno impegnate con “LA DONNA NELL’ARTE" - riflessione guidata sulle donne raffigurate da vari artisti - opere significative che raccontano la donna.

La scuola secondaria di 1° grado sarà impegnata con letture a tema, rappresentazioni grafico-pittoriche e una rassegna filmografica: “Frida”, “Suffragette”, “Il diritto di contare”, “7 minuti”, “Lea” e “Rita Levi-Montalcini”. Infine, Le classi terze elaboreranno un poster promozionale di pubblicità progresso ‘LA DONNA OGGI E IERI. E DOMANI?’, da rivolgere a ragazzi/e di pari età per la promozione alla parità di genere e alle pari opportunità, in particolare per contrastare il radicarsi degli stereotipi.

E quelle per i giovani

Presso l’Hub Desio Giovani di via Lampugnani 68 è in programma l’iniziativa ‘HUB...BASSO Le diversità di genere’ - speed date e stereotipi di genere nello stesso evento. Dopo il successo dell'edizione 2023, per la giornata internazionale della donna 2024 Hub Desio Giovani ripropone un format di successo: 3 minuti per affrontare uno stereotipo e poi si cambia postazione e partner di discussione. Al termine, è in programma un aperitivo per scambiarsi le prime impressioni a caldo. L'evento è riservato agli under 35 e la partecipazione è gratuita. E' gradita la prenotazione tramite QR code inserito nel volantino. Per info: hubdesiogiovani@comune.desio. mb.it

Uno spazio dedicato alle maestranze femminili

“Sempre per promuovere la parità di genere e la testimonianza dell’impegno delle donne nella vita della società – prosegue Baldo - abbiamo accolto la richiesta del Soroptimist Club di Monza Brianza, in cui si proponeva di avviare l’istruttoria per intitolare uno spazio alle maestranze femminili desiane che hanno contribuito allo sviluppo industriale della città presso le imprese tessili Gavazzi, Longoni e Targetti, e quindi Tessitrici Seterie Desiane”.

Questo importante fenomeno produttivo degli inizi del Novecento è stato reso possibile grazie anche al contributo di tante donne, spesso madri di famiglia (oltre 700), che hanno operosamente accompagnato lo sviluppo industriale, affrontando la prima automazione in campo tessile e che meritano di essere associate a questa importante fase di crescita di Desio, da cui la città è sempre stata caratterizzata.