Una passeggiata sensoriale al tramonto per bimbi e genitori nel Parco di Villa Tittoni

Con la Primavera, arriva nell'ottocentesco Parco Storico di Villa Tittoni "Questa Notte ti Porto Fuori", un'iniziativa che si snoda su due incontri, in programma il 16 e il 25 marzo, dedicati ai genitori e ai loro bambini 0-6 anni.

L'iniziativa è inserita nel progetto “IN-CLOUD: c’è spazio per tutti” realizzato dal Comune di Desio, in collaborazione con Legambiente Desio Circolo "R.Giussani", Cooperativa sociale Stripes, Aurora Basket e che vede la partecipazione anche della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia, a seguito della partecipazione del Comune al bando "Estate+insieme" e si articola in diversi ambiti, fornendo occasioni per conoscere il territorio, promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e favorire il benessere dei minori.

“Con queste azioni vogliamo concretizzare azioni di supporto per l’inclusione di famiglie con minori per accrescere la socialità, il benessere e contrastare gli effetti negativi legati alle restrizioni dovute al Covid. Il Comune vuole così aumentare l’offerta di opportunità, grazie alla collaborazione con soggetti del terzo settore che già sono attivi sul territorio. Ed è proprio grazie alla presenza di partner qualificati, soggetti aventi finalità diverse, che è stato possibile arricchire il progetto di proposte di varia natura che spaziano dalla conoscenza del territorio, alla proposta culturale, a quella di socializzazione” ricorda l'Assessore alle Politiche per la Famiglia Fabio Sclapari.