Continua il calendario di incontri alla Vineria Vimercati di via Cesare Battisti a Carate Brianza con i personaggi del mondo dell'arte, dello spettacolo e dell'imprenditoria.

Un'altra bella serata alla Vineria Vimercati: ospite l'architetto e fotografo Carlo Silva

Dopo la bella serata di inizio ottobre in cui Rino Drogo ha spiegato l'esperienza vissuta con Corrado Lopresto in sella alla Vespa appartenuta a Diego Armando Maradona dal titolo ‘Da Seregno a Napoli in vespa, il racconto di un viaggio incredibile’, nella serata di martedì 17 il protagonista è stato Carlo Silva, seregnese doc, ma anche noto architetto e fotografo riconosciuto a livello mondiale con le sue immagini esposte in mostre personali e collettive tra Milano, Roma, Firenze, Londra, Barcellona, Madrid, e in molte altre città italiane ed estere. E che grazie ai suoi scatti ha ricevuto più di 80 premi e riconoscimenti a livello internazionale.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il progetto artistico "Le donne di carta"

Una quindicina di persone hanno potuto scoprire, davanti agli immancabili calici di vino e ai piatti sfiziosi presentati dal titolare Alberto Vimercati, l'anticipazione del progetto artistico ‘Le donne di carta’, fotografie realizzate in diverse parti del mondo in cui le donne appaiono nelle loro diverse sfaccettature su cartelloni pubblicitari, sulle affissioni e sulle stampe.