Villa Scaccabarozzi diventa un palcoscenico sotto le stelle

Torna Parcoscenico, la rassegna estiva che da dieci anni trasforma il parco di Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate in un palcoscenico sotto le stelle.

Dal 28 giugno al 12 luglio, teatro, musica, danza e arte animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi di Usmate Velate, con un programma di eventi culturali pensato per tutte le età.

Organizzata dal Comune di Usmate Velate, in collaborazione con la Consulta Cultura, e l’Associazione Amici della Cappella Giulini, la rassegna si distingue per l’ambientazione immersiva e per la varietà delle proposte artistiche, che spaziano dal teatro alla musica dal vivo, dalla danza contemporanea alla poesia.

A completare il programma, anche la mostra “Visionaria 2025”, un’installazione che unisce fotografia e poesia, realizzata da Paola Fadini e Valentina Meregalli (Art Feelings), e ospitata nel parco della Villa nei giorni 3, 6 e 11 luglio.

Il progetto, realizzato con il concorso di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Lombardia Style” per valorizzare il turismo culturale nei territori, vede la partecipazione di Usmate Velate in partenariato con i Comuni di Lesmo, Camparada, Triuggio e Albiate, con l’obiettivo di dare vita a una rete di eventi estivi condivisi.

«La decima edizione di Parcoscenico è un bellissimo traguardo – dichiarano la Sindaca Lisa Mandelli e l’Assessora alla Cultura Chiara Maggiolini – e siamo davvero contente di proporre anche quest’anno una rassegna ricca e variegata, con artisti italiani e internazionali che porteranno a Usmate Velate musica, teatro e arte. Offrire occasioni di incontro all’aperto durante l’estate, valorizzando spazi a noi particolarmente cari, è un impegno che portiamo avanti con dedizione, così come contribuire – grazie alla rete costruita con altri Comuni – a farli conoscere e apprezzare anche da chi arriva da fuori».

Il programma

Ecco il programma dettagliato:

Sabato 28 giugno ore 18 Incontri con la danza XVI Rassegna Caffeine

Giovedì 3 luglio ore 21.30 “Fado Folk” con Amara Quartet - Rassegna Suoni Mobili

Domenica 6 luglio dalle 18 alle 20 “Il caro estinto” con Sarra Douik ouk e voce presso la Cappella Giulini della Porta con visite guidate prenotabili su www.suonimobili.it - Rassegna

Suoni Mobili

Domenica 6 luglio ore 21.30 Pianoid vs. Keith Jarett con Eduard Ferlet - Rassegna Suoni Mobili

Venerdì 11 luglio ore 21.30 “Il ridicolo onore: Falcone, Borsellino 30 anni dopo” di e con Giulio Cavalli - Teatro Aquilante

Sabato 12 luglio ore 21 Concerto del corpo musicale di Usmate Velate

3,6 e 11 luglio mostra fotografica e poetica “Visionaria 2025” - Art Feelings

In caso di maltempo gli spettacoli potranno essere spostati nell’aula magna delle scuole medie di via Luini.