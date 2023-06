Festa a Concorezzo per l'apertura di Tiki Bay

Una grande festa al culmine di un progetto iniziato oltre due anni fa e dopo tre mesi di intenso lavoro: a Concorezzo è stata inaugurata Tiki Bay

Inaugurata Tiki Bay

Sabato mattina di festa a Concorezzo dove ha aperto al pubblico Tiki Bay, la nuova area esterna di 10.000 metri quadrati di ispirazione

polinesiana di Acquaworld, l’unico Parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia.

A tagliare il nastro sono intervenuti il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, Maurizio Lupi, Capo politico di Noi Moderati e Presidente di Noi con l'Italia, con la Pozzolis Family: gli attori Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, i genitori più ironici dei social, e i due figli Giosuè e Olivia hanno reso così l’inaugurazione ancora più speciale.

Sono inoltre intervenuti Guido Zucchi, CEO di Acquaworld e Gaudenzio Bonaldo Gregori, Chairman e CEO di Pillarstone S.p.A., a presentazione dell’area.

L’area esterna di Acquaworld raddoppia: all’attuale zona all’aperto, si aggiungono 10.000 metri quadrati dove rilassarsi, abbronzarsi e divertirsi in una lussureggiante vegetazione composta da palme e piante tropicali. Un investimento da 6 milioni di euro che, come ha detto il sindaco Capitanio, "rappresenta la sintesi di come pubblico e privato possono collaborare al meglio negli interessi di una comunità"

La peculiarità

Con Tiki Bay nasce ciò che non esisteva prima in Lombardia: un’area unica per dimensioni e offerta di attività proposte, dove l’elemento acqua si unisce a un paesaggio con splendida sabbia bianca e fitta vegetazione, in uno scenario da vera isola tropicale. L’ampliamento potenzia l’offerta per le famiglie, assicurando agli ospiti la possibilità di godere di ancora maggior spazio all’aria aperta e di vivere un’esperienza realmente immersiva fatta di acqua, sole e tanto divertimento.

Tiki Bay è composta da un nuovo playground acquatico, che comprende una vasca di quasi 1.000 metri quadrati con acqua a 20 cm pensato appositamente per tutte le famiglie con bambini nella fascia d’età 0-12 anni e una nuova, grande Water Tower, la “Maki Maki Tower”, da cui vivere tutta l’emozione della discesa da ben 6 nuovi scivoli tutti immersi nella giungla tropicale. Di fronte alle spiagge, spicca “Kaora”, un’area

con altre 4 tipologie di scivoli: un mini “magic cone”, un mini boomerang e 2 scivoli con discese su gommoni doppi dedicati ai bambini a partire da 80cm di altezza accompagnati dai genitori.

A fare da cornice alle nuove attrazioni, una grande spiaggia da 1.500 metri quadrati di sabbia bianca accuratamente selezionata per non surriscaldarsi al sole.

La soddisfazione