Festa patronale di San Cassiano e Festival della Carbonara a Macherio

Evento

Dal 29 agosto al 1 settembre nel parcheggio di Via Milano

Weekend di festa a Macherio, con musica e tanta carbonara, in occasione della patronale di San Cassiano.

Tanto divertimento e buona cucina al parcheggio di via Milano

Dal 29 agosto al 1 settembre, in occasione della Festa Patronale di San Cassiano, Tipico Eventi approda per la prima volta a Macherio con il gustosissimo format “Festival della Carbonara - Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità.

Il Parcheggio di Via Milano verrà addobbato a festa per trascorrere insieme quattro giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti.

Street food da venerdì

La manifestazione aprirà venerdì dalle 18 alle 24 , mentre sabato, domenica e lunedì l’orario sarà dalle 11 alle 24. Durante gli orari di apertura indicati il pubblico potrà trovare, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti romani on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e cocktail e una comoda area tavoli. Quattro imperdibili giornate che porteranno a scoprire i sapori autentici della cucina romana, grazie a street chef d’eccezione direttamente dalla Capitale. Oltre 50 metri lineari di pura goduria, per un’esperienza culinaria autentica e verace come la loro cucina.

Musica, giochi e clown e fuochi d'artificio

Oltre al cibo ci sarà un ricco programma di intrattenimenti. Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Gli appuntamenti da non perdere: venerdì 29 agosto 21.30,musica dal vivo con i SISMICA, un incredibile duo che farà ballare il pubblico con le migliori hit latine mondiali cantate e suonate dal vivo.

Sabato 30 agosto a rotazione nel pomeriggio: intrattenimenti per i nostri piccoli ospiti con UAO SHOW, spettacoli di magia e bolle di sapone. Alle 21.30, poi, music & show con WHITE CRAZY NIGHT: il pubblico è invitato a vestirsi di bianco per ballare e cantare a ritmo delle hit più conosciute dagli anni 90’ a oggi.

Domenica 31 agosto dalle 11 alle 19: 5O GIOCHI IN LEGNO, riscopri un modo di giocare fatto di fantasia, manualità e inventiva. Alle 17.30 invece “OPS”, spettacolo clownesco e di giocoleria a cura di Bob Scarso (presso Via Milano). E alle 21.30, musica dal vivo con i QUEEN MANIA, Queen tribute band. Lunedì 1 settembre alle 21 LUCA CARRUS& BAMBOLINE BARRACUDA, Ligabue tribute band. Si chiuderà l'evento lunedì 1 settembre alle 22.30, con il gran finale dello spettacolo di fuochi d'artificio.

L'evento, ad ingresso sempre gratuito e senza prenotazione, è organizzato in collaborazione con il Comune di Macherio.