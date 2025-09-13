Per due giorni, oggi sabato 13 e domenica 14 settembre, Pro loco Desio sarà presente al Comics&Games, celebre e presigiosa fiera del fumetto, con il libro “C’era una volta Desio” – disegni e sceneggiatura di Fabio Bigatti, ricerca storica, soggetto e testi del Professor Massimo Brioschi.

La Pro Loco Desio alla fiera del fumetto

Un libro, voluto fortemente dalla Pro Loco Desio APS, che nasce per soddisfare l’esigenza di far conoscere la ricca e antica storia della città. A tal fine, è stato scelto di usare la forma del graphic novel, in modo da rendere la lettura piacevole e immediata per tutti.

Pro loco Desio si augura che questa opera, presente in fiera, possa essere un efficace veicolo di conoscenza storica per le nuove generazioni, e per tutti coloro che vogliano esplorare e approfondire le vicende che costituiscono le radici e le fondamenta della comunità di Desio.

Un libro che trasforma la memoria collettiva in racconto illustrato.

Comics&Games

Comics&Games, ormai alla ventesima edizione, non è una semplice fiera ma un grande e spettacolare evento dedicato a fumetti manga, graphic novel, videogiochi, cosplay, giochi di ruolo, musica e tanto altro, una manifestazione che riunisce fan, collezionisti, gamers e curiosi da tutta Italia per trasportarli in un universo dove videogame e fumetti prendono vita.

All’interno della fiera, lo stand del Comitato Regionale UNPLI Lombardia, messo a disposizione delle Pro loco Lombarde, si trasformerà in un punto di incontro tra storia, identità e sapori autentici. I visitatori potranno dialogare con i volontari, scoprire progetti e partecipare a degustazioni.

Un’occasione per parlare ai giovani con linguaggi a loro vicini

“La Fiera di Varese rappresenta un punto di riferimento per la nostra regione – dichiara Pietro Segalini, presidente di UNPLI Lomardia – ed è la cornice perfetta per raccontare quanto le Pro Loco siano importanti per il tessuto sociale e culturale lombardo».

Partecipare a Comics&Game, tra centinaia di case editrici e autori, con un libro che raccotra la storia del nostro territorio, significa per Pro loco Desio un grande successo e per la nostra Città di Desio prestigio e notorietà.