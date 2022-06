Fontana Gruppo festeggia 70 anni con una mostra di Galimberti

Fontana Gruppo raggiunge il traguardo dei 70 anni di attività sul territorio e festeggia con una mostra ad opera del fotografo Maurizio Galimberti, un viaggio futuristico che consiste nella trasformazione, in chiave futuristica, dei fissaggi che vengono venduti abitualmente in vere e proprie opere d'arte.

Gli scatti di Galimberti per i 70 di storia

Emozioni, sorrisi e strette di mano hanno scandito la mattinata vissuta oggi, venerdì 10 giugno, alla Fontana Gruppo di Veduggio con Colzano, realtà leader nel settore dei fissaggi che è alle prese coi festeggiamenti per il suo settantesimo anniversario di attività. E' una mostra contenente gli scatti realizzati dal fotografo di fama internazionale Maurizio Galimberti, infatti, la formula scelta dalla famiglia Fontana per celebrare al meglio questo prestigioso traguardo. Scatti che sono stati raccolti in un libro, "Inside the cathedral of work", destinato alla distribuzione per clienti e appassionati del settore ma non solo. Erano presenti al taglio del nastro il presidente Ennio Fontana, il direttore globale della comunicazione Fabrizio Fontana, Galimberti appunto, il ceo Giuseppe Fontana e il membro del Consiglio di amministrazione Luigi Fontana.

Parla Giuseppe Fontana: "Settant'anni di crescita, al fianco di imprese e famiglie. Anni di grandi soddisfazioni"

Così l'amministratore delegato Giuseppe Fontana, in conferenza stampa, si è espresso sul significato di questa speciale ricorrenza:

"Sono tanti settant'anni di azienda. Anni di crescita che hanno visto la nostra espansione in tutto il mondo. Noi siamo circa 4mila persone, ossia famiglie che vivono attorno alla Fontana Gruppo la cui priorità è sempre stata quella di dare grandi soddisfazioni ai clienti". Da qui, ha spiegato Fontana, "abbiamo voluto realizzare un'opera e una mostra che includesse il lavoro di un grande artista fotografo, Maurizio Galimberti. In ogni sua fotografia troviamo la volontà, tangibile, di dare un'interpretazione rispetto ai nostri prodotti. In una versione del tutto originale". Curatore della mostra che testimonia l'estro di Galimberti è Denis Curti, il quale ha definito l'amico Galimberti "una magnifica ossessione" in quanto "è stato in grado di proporre un linguaggio che è riuscito a mettere insieme l'armonia creativa. Lo considero un supereroe della fotografia".

Galimberti ha scelto un approccio futuristico

Entusiasta l'autore degli scatti per l'opportunità ricevuta: