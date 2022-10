Non solo Monza, Desio e Seregnese. Gli appuntamenti delle Giornate Fai d'Autunno tornano anche nel vimercatese.

Giornate Fai d'Autunno: gli appuntamenti nel vimercatese

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 l’undicesima edizione del grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano - dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, tocca anche Villasanta, Oreno e Bellusco.

Cosa si potrà visitare

In particolare a Vuillasanta sarà possibile visitare il Municipio: un esempio interessante di architettura razionalista - spiegano dal FAI - che ha modellato lo spazio fisico cittadino e sociale. Nrel corso delle visite sarà possibile notare la cura dei dettagli, il minimalismo della struttura e la plasticità degli affreschi della sala consiliare. Inoltre i volontari del Fai racconteranno le principali modifiche che l’edificio ha subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

A Oreno di Vimercate invece gli occhi saranno puntati su Villa Gallarati Scotti, elegantissima dimora di delizia nel cuore del borgo che, dal Seicento, affascina nobili principi, semplici passanti e uomini di cultura.

Tornando a Villasanta uno dei luoghi più curiosi in Lombardia è il Fondo Camperio. Una raccolta di fotografie e appunti di questa famiglia di Esploratori tra Ottocento e Novecento. Per l'occasione il Fai ha organizzato una vera e propria mostra che raccoglie i pezzi più curiosi e pregiati dell’intero fondo per viaggiare nel tempo e nello spazio.

Infine a Bellusco i visitatori potranno ammirare la chiesa e il borgo di Camuzzago. Dalla metà del XII secolo fino al restauro del 2011 la chiesa racconta di pellegrinaggi in Terra Santa, ordini monastici e altri fatti di un passato lontano. Superata l’austera facciata, i visitatori si troveranno immersi in un ciclo di affreschi sulla vita della Maddalena attribuiti a Bernardino Butinone da Treviglio.