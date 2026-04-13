Un'iniziativa promossa dalle realtà commerciali locali Alice's Bakery e Foto Ottica Bonfanti con il patrocinio della città e la partecipazione della comunità pastorale Santa Caterina

Grande successo per la “2 Giorni di Mattoncini” 2026 che si è svolta nel fine settimana all’oratorio di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza, evento che ha saputo unire creatività, passione e spirito di comunità.

Un successo la “2 Giorni di Mattoncini”

A dare il via alla manifestazione, promossa dalle realtà commerciali locali Alice’s Bakery e Foto Ottica Bonfanti con il patrocinio della città e la partecipazione della comunità pastorale Santa Caterina, è stato don Paolo Gattinoni. Nel corso della due giorni sono state raccolte ben 167 schede votanti: il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza tra i numerosi moduli esposti, contribuendo attivamente alla riuscita dell’iniziativa.

Il percorso espositivo

Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione dei più giovani espositori: nonostante la naturale timidezza, hanno saputo presentare le proprie opere al pubblico con passione e impegno. Un segnale incoraggiante e un bellissimo esempio di crescita e condivisione. Il percorso espositivo, organizzato in un coinvolgente “serpentone”, ha introdotto la grande novità di questa edizione: l’Easter Eggs, una caccia alla ricerca di specifici personaggi nascosti tra i moduli. Un’idea che ha centrato pienamente l’obiettivo degli organizzatori, stimolando dialogo, curiosità e interazione tra i visitatori.

Un’occasione di relazione e crescita

La manifestazione ha così superato il semplice concetto di esposizione, trasformandosi in un’occasione di relazione e crescita, profondamente legata al territorio, capace ancora una volta di dimostrare il proprio valore. La domenica è proseguita dopo il pranzo comunitario, reso possibile grazie al gruppo Asdo Villa Raverio, le attività sono riprese con anticipo. Tra le attività proposte, ha riscosso interesse anche l’area dedicata al tiro con l’arco, curata con professionalità dal gruppo degli Arcieri dell’Airone. Il pomeriggio ha visto un afflusso continuo di visitatori, con espositori capaci di coinvolgere il pubblico anche attraverso momenti di confronto e scambio, rendendo l’esperienza ancora più ricca e partecipata.

“Nonostante l’impegno richiesto dall’organizzazione, il bilancio è più che positivo: gli stessi espositori hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando come l’esperienza sia stata “bella e ne sia valsa davvero la pena”. Grazie a tutti” dichiarano gli organizzatori.

I moduli partecipanti

Venti i moduli partecipanti curati da Simone Villa, Marco Ghisleni, Mario Sanvito, Andrea Lorenzi, Luca Lorenzi, Moreno Perego, Alessandra Giani, Stefano Colombo, Marta Tinelli, Diego Casini, don Paolo Brambilla, Antonio Dossi, Luca e Magda Busnelli, Fabio Redaelli, Augusto Villa, Luca Gritti, Tommaso Perego, Francesco Molinar, Sara e Monica, Jacopo e Mattia.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 aprile 2026.