I "Giovani talenti alla ribalta" pronti a salire sul palco del "Piccolo" di Lesmo

Manifestazione

Tre serate, da giovedì a sabato, dedicate alle doti musicali dei ragazzi del territorio promosse grazie alla collaborazione tra Comune e parrocchia. In palio due borse di studio.

I "Giovani talenti alla ribalta" sono pronti a salire sul palco del cineteatro "Piccolo" dell'oratorio di Lesmo. Prende il via questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, la rassegna dedicata alle doti musicali e canore dei ragazzi promossa dalla Comunità Pastorale e dal Comune di Lesmo.

I "Giovani talenti alla ribalta" pronti a salire sul palco del "Piccolo"

Dopo due anni difficili, la Comunità Pastorale Santa Maria e il Comune di Lesmo ripartono dalla musica e dai più giovani per dare a tutti un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. Moltissime le candidature pervenute negli ultimi mesi all'organizzazione della manifestazione, incaricata poi di individuare i provetti strumentisti che, a partire da stasera, metteranno in mostra tutti i propri straordinari talenti.

Il programma della kermesse

Tre le serate in agenda. A rompere il ghiaccio saranno i "Giovanissimi", ovvero gli studenti nati tra il 2007 e il 2010. Questi i nomi di coloro che si esibiranno: Ilaria Eletto (clarinetto); Giulia Tresoldi (corno); Clara Furcoi (pianoforte); Emma Berti (sax); Stefano Besseghini (clarinetto); Lene Gandolfi (pianoforte); Andrea Panceri (chitarra); Sofia Cogliati (sax); Giulia Le Pozzoni (pianoforte); Delia Monesi (tromba); Luna Di Stefano (clarinetto); Matteo Mandelli (pianoforte); Leandro Caperchione (clarinetto).

Domani, venerdì 18 febbraio 2022, toccherà invece ai "Giovani" nati tra il 2001 e il 2005: Stella Pizzocri (pianoforte); Milo Sbragion (clarinetto); Alice Marocco (arpa); Marta Viganò (pianoforte); Chiara Gentile (violino); Pietro Vescovi (marimba); Lidia Cassanmagnago (violino); Carolina Porro (violino).

In palio due borse di studio

Il gran finale si terrà invece sabato 19 febbraio 2022 sempre alla sera. In scena torneranno i migliori musicisti delle due serate precedenti. Tra loro verranno infine selezionati i due vincitori (uno per categoria) della prima edizione della manifestazione che verranno premiati con due borse di studio del valore di 200 euro (Giovanissimi) e 300 euro (Giovani). L’ingresso è libero per tutte le sere previa utilizzo della mascherina e presentazione del Green Pass.