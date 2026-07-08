Il centro storico si trasforma in una balera anni ’70

Torna a Concorezzo “Occasioni di (p)assaggio”, il tradizionale evento estivo che per l’edizione 2026 trasformerà il centro storico in una grande balera anni Settanta a cielo aperto, ispirata all’atmosfera delle feste popolari e delle serate in piazza, dove musica, ballo e convivialità diventano protagonisti assoluti.

L’appuntamento

L’evento si terrà sabato 11 luglio, dalle 19 fino a tarda sera. Si tratta di una manifestazione tra le più attese del calendario estivo cittadino, con circa un migliaio di presenze ogni anno, capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori in un’esperienza di comunità diffusa. Occasioni di Passaggio è organizzato dall’associazione Commercianti con il supporto e il patrocinio del Comune di Concorezzo.

Le vie del centro saranno allestite con tavoli e spazi dedicati alla socialità, creando un’unica grande sala all’aperto in cui vivere una cena diffusa. Le attività commerciali del centro proporranno specialità gastronomiche preparate per l’occasione, dando vita a un percorso di gusto che attraverserà l’intero centro storico e inviterà le persone a sedersi insieme e condividere la serata.

L’atmosfera sarà quella tipica delle balere e delle feste popolari degli anni Settanta, dove la musica scandiva il ritmo della serata e la piazza diventava luogo di incontro spontaneo e partecipato.

Protagonisti musicali della serata saranno i Ligera, con un concerto dedicato ai grandi successi della musica italiana. Il gruppo proporrà un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza saranno i Vogo Beat, brass street band composta da sei musicisti. Con trombe, sassofoni, sousafono e percussioni, il gruppo reinterpreta in chiave originale le grandi hit dance degli anni Novanta e Duemila. Per l’occasione, i Vogo Beat si muoveranno e suoneranno tra i tavoli e lungo le vie del centro, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico itinerante e contribuendo a creare un’atmosfera dinamica, coinvolgente e festosa.

I commenti

“Occasioni di (p)assaggio richiama ogni anno oltre mille persone e rappresenta uno dei momenti più significativi dell’estate concorezzese – ha spiegato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio-. Il centro storico si conferma anno dopo anno un luogo vivo, aperto e accogliente, dove si ritrova una comunità che sceglie di stare insieme, condividere una cena all’aperto e vivere la città in modo semplice e autentico. Il lavoro dell’Amministrazione comunale è quello di agevolare e sostenere il commercio locale, riconoscendone il ruolo sociale oltre che economico. In questi anni si è sviluppato un dialogo costante con l’associazione commercianti e una collaborazione stabile su progettualità condivise, che ha portato a risultati concreti come il successo di iniziative quali Brianza in Corte, la pista di pattinaggio e numerosi altri eventi di animazione del centro. Un commercio vivo significa anche una comunità più coesa, attiva e partecipata”.