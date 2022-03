L’evento

Tre giorni (25-26-27 marzo) dedicati alla scoperta della cultura culinaria e artigianale europea.

Il mercato itinerante “Regioni d’Europa” sbarca a Vimercate.



Il mercato europeo fa tappa a Vimercate

La Giunta comunale concede il patrocinio ad una importante iniziativa che vedrà dalle ore 18 di venerdì 25, sabato 26 e fino alle 23 di domenica 27 marzo la presenza nel centro storico cittadino di 80 bancarelle dedicate ai prodotti della tradizione europea culinaria e artigianale.



Tra le botteghe di Regioni d’Europa sarà possibile acquistare prodotti alimentari tipici dei Paesi d’Europa, come macarons francesi, churros spagnoli, arrosticini abruzzesi, brezel tedeschi accompagnati da pinte di birra. Ed ancora prodotti artigianali come cappellini, profumi, oggetti d’arredamento e molto altro.

Un’opportunità di rilancio economico

L’arrivo del mercato “ Regioni d’Europa” sarà occasione per attirare in città numerosi cittadini vimercatesi e non che potranno scoprire il patrimonio storico e artistico e visitare il MUST (Museo del Territorio) o partecipare alle iniziative in programma per il mese dedicato alle donne - ha spiegato l’Assessore con delega a Vimercate delle Opportunità, Riccardo Corti che ha aggiunto: “Si tratta di un’opportunità per il rilancio economico e la promozione della nostra città, per il suo tessuto economico e per allargare anche la nostra cultura enogastronomica e di conoscenza dell’artigianato. Un’occasione che diviene anche un contributo di solidarietà concreta, dato che APECA Confcommercio ha accolto la nostra richiesta di contribuire con una donazione alla raccolta fondi in favore dei profughi ucraini presenti sul nostro territorio, gesto per il quale li ringraziamo e che rende questa iniziativa ancora più gradita.”

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM.

(foto di repertorio)