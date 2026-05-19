Il Sestetto Wanderer del Teatro alla Scala incanta Carate Brianza

L’ Auditorium “Vittorio Ghezzi” gremito, un pubblico attento e partecipe e sul palco interpreti di assoluto valore: sono questi gli elementi che hanno reso il concerto “Note di Primavera” un evento di straordinario successo.

L’evento

L’appuntamento, promosso dalla BCC Carate e Treviglio per i propri soci, ha visto protagonista il Sestetto Wanderer del Teatro alla Scala, in collaborazione

con i Cameristi della Scala. È stata un’occasione rara e prestigiosa, che ha portato a Carate Brianza musicisti abituati ai più importanti palcoscenici internazionali, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di altissimo livello.

Il programma, dedicato a Mozart e Čajkovskij, ha saputo coniugare eleganza formale e profondità espressiva, mettendo in luce tutte le potenzialità della musica da camera e la straordinaria intesa tra gli interpreti.

Sul palco si è esibito il Sestetto Wanderer, composto da professori del Teatro alla Scala e dai Cameristi della Scala: Agnese Ferraro e Lucia Zanoni ai violini, Duccio Beluffi e Joel Imperial alle viole, Gianluca Muzzolon e Beatrice Pomarico ai violoncelli, artisti capaci di fondere tecnica, sensibilità e affiatamento in un’esecuzione intensa e coinvolgente, accolta da lunghi e calorosi applausi.

La serata si è confermata non solo come evento musicale di alto profilo, ma anche come autentico momento di comunità. Ancora una volta, la proposta culturale di BCC Carate e Treviglio ha saputo richiamare un pubblico numeroso, a testimonianza di un legame forte con il territorio e di una domanda crescente di iniziative di qualità.

Il commento

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il Presidente di BCC Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli:

«Accogliere artisti del Teatro alla Scala nel nostro Auditorium è stato per noi motivo di grande orgoglio. Eventi come questo esprimono piena-mente il nostro modo di essere “banca di comunità”: una realtà che sostiene lo sviluppo del territorio, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e sociale. La musica, come la cooperazione, nasce dall’ascolto reciproco e dalla capacità di costruire insieme armonia. È questo lo spirito con cui promuoviamo iniziative che rafforzano i legami e contribuiscono al welfare della nostra comunità».

Il concerto musicale “Note di Primavera” si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione culturale portato avanti dalla Banca, che vede nella diffusione della bellezza, dell’arte e della musica e nella promozione di momenti di incontro e socialità strumenti di crescita condivisa per la compagine sociale della Banca stessa e per il Territorio. Il lungo applauso finale ha sancito il successo di una serata che ha saputo unire eccellenza artistica e partecipazione, confermando il ruolo di BCC Carate e Treviglio come promotore attivo della vita culturale del territorio brianzolo.