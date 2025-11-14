In città arriva il Festival dei Diritti dedicato ai bambini

Tante iniziative a Desio in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

A partire da giovedì 20 novembre eventi, workshop, laboratori, spettacoli e letture animate per diffondere e sostenere i diritti dei bambini e delle bambine. Il ‘Festival dei Diritti’ contiene un calendario di iniziative rivolte a bambini, ragazzi, educatori, insegnanti, genitori e famiglie.

La kermesse è promossa dalla Società Cooperativa Onlus Stripes nell’ambito del piu’ ampio progetto “PARI PASSO per Crescere Insieme“, attraverso il bando ‘Comincio da zero’, in collaborazione con il Comune di Desio e diverse scuole cittadine, in programma dal 20 al 22 novembre presso Villa Tittoni a Desio.

IL PROGRAMMA



“I bambini meritano il diritto di pensare che possono cambiare il mondo”

VILLA TITTONI TRAVERSI

via Lampugnani, 62 Desio (MB)

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE in piazza Conciliazione

ore 16:30

Apertura del Festival

Saluti istituzionali e Valentina Sala Coordinatrice Progetto PARIPASSO

FAMIGLIE E BAMBINI PER “ACCENDERE I DIRITTI” IN UN MOVIMENTO COMUNE, “Illumina la tua partecipazione!”

Ritira il tuo bracciale/bacchetta luminosa al punto accoglienza e porta con te un simbolo di speranza e diritti.

a seguire

Magic Lese e la magia per i bambini

Diritto a stupirsi

Spettacolo di intrattenimento a cura di Magic Lese, magia e meraviglia per bambini e bambine e le loro famiglie.

VENERDI’ 21 NOVEMBRE Villa Tittoni

Convegno nazionale Diritti in rete: educazione, tutela, partecipazione e accessibilità

(in diretta streaming collegamento con i partner del progetto Paripasso)

ore 10:00 Registrazione dei partecipanti

ore 10:15 Saluti istituzionali Comune di Desio

ore 10:30 Progetto Paripasso: gli HUB occasione per ripensare l’infanzia

Dafne Guida, Presidente Cooperativa STRIPES; Michela Brugali, Responsabile Progetto Paripasso

(COLLEGAMENTO CON I BAMBINI)

ore 11.00 Child Safeguarding Policy una risposta efficace a potenziali situazioni di rischio e/o pregiudizio.

Rossella Mancino, psicologa e psicoterapeuta, esperta in tutela dell’infanzia e sicurezza dei minori. Lavora presso l’associazione Pianoterra ETS, partner progetto PARIPASSO

ore 11.45 Accessibilità educativa per garantire il diritto all’accoglienza nelle diversità

Luisa Zecca: Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca

ore 12.00 TAVOLA ROTONDA modera Matteo Brognoli, formatore e pedagogista STRIPES

ore 13:00-14:00 LIGHT LUNCH CONDIVISO a cura di Tambourine

WORKSHOP

ore 15:00-16:00 Sala Sostare (biblioteca)

Diritto ai luoghi

Immaginare gli spazi di crescita ‘Dal cucchiaio alla città’ (cit. E.N. Rogers, 1952) PER OPERATORI (insegnanti, coordinatrici, educatrici, servizi 0/6 anni)

a cura delle professoresse Barbara Camocini e Elena Giunta, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.

ore 16:30-17:30 Sala Sostare (biblioteca)

Diritto all’ascolto

“Emozioni in ascolto”

PER GENITORI 0-6, a cura della dott.ssa Valentina Salvò, psicologa e psicoterapeuta relazionale.

ore 16:30-17:30 Spazio Stendhal

SPETTACOLO TEATRALE

“GIOCHIAMO A FARE IL MONDO, DI PACE E LASAGNE”

Famiglie e bambini/e 2-6 anni

Tratto dagli scritti, pitture e cassetti di Antonio Catalano con Francesca Zoccarato e Matteo Curatella.

SABATO 22 NOVEMBRE

LABORATORI

ore 10:30-11:30 | 1-3 anni | Sala ragazzi (Biblioteca)

Diritto alla cultura

Che gusto leggere! storie da mordere, annusare, gustare insieme.

A cura di Nutrigiocando nell’ambito del Festival delle storie. -prenotazione obbligatoria

ore 10:00-11:00 | 1-3 anni | Sala sostare (Biblioteca)

Diritto a una famiglia

La Mia Casa nel Cuore

ore 10:00-11:00 | 1-3 anni | Sala moresca

Diritto all’istruzione

Piccole Scoperte

ore 10:30-12:00 | 0-6 anni -spazio morbido per i più piccoli | Sala delle Colonne

Diritto a un’identità

“Io sono… e disegno il mio mondo” SPAZIO APERTO SENZA PRENOTAZIONE

ore 11:30-12:30 | 3-6 anni | Sala sostare (Biblioteca)

Diritto a una famiglia

La Mia Casa nel Cuore

ore 11:30-12:30 | 3-6 anni | Sala moresca

Diritto all’istruzione

Piccole Scoperte

ore 15:00-16:00 | 1-3 anni | Sala sostare (Biblioteca)

Diritto all’uguaglianza Tutti Diversi, Tutti Speciali

ore 15:00-16:00 | 1-3 anni | Sala moresca

Diritto alla libertà di espressione

La Mia Voce Conta

ore 15:30-17:00 | 0-6 anni -spazio morbido per i più piccoli | Sala delle Colonne (Villa Tittoni)

Diritto a un’identità

“Io sono… e disegno il mio mondo” SPAZIO APERTO SENZA PRENOTAZIONE

ore 16:00-17:00 | 3-6 anni | Sala sostare (Biblioteca)

Diritto all’uguaglianza

Tutti Diversi, Tutti Speciali

ore 16:00-17:00 | 3-6 anni | Sala moresca

Diritto alla salute

Corpo felice, Mente serena

TI METTO IN LUCE . In occasione della Giornata Internazionale delle Disabilità, il Comune di Desio ribadisce il suo impegno ad abbattere le barriere ed eliminare discriminazioni e stereotipi:

“La disabilità non è un limite, ma una condizione che interpella la comunità tutta – dichiara il Primo Cittadino– questa giornata è un momento per fermarsi, ascoltare e ricordare che ogni persona, con le proprie capacità e unicità, è una risorsa preziosa per la nostra collettività. Dedichiamo un pensiero a tutte le persone che ogni giorno affrontano con coraggio queste sfide, alle famiglie, agli educatori, ai volontari e alle associazioni che, con dedizione e sensibilità, rendono il nostro territorio un luogo accogliente. La disabilità non è una differenza da colmare, ma una ricchezza da ospitare, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi e con più cuore”.



Sabato 29 novembre, dalle 15 alle 18.30, in Villa Longoni (via Achille Grandi 41), l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le realtà del territorio, promuove ‘Ti Metto in Luce‘, un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema delle disabilità, un evento in collaborazione con tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado di Desio.

INOLTRE

Villa Tittoni si colora di blu: Comune di Desio, UNICEF e ANCI insieme per i diritti dei bambini e delle bambine

Anche il Comune di Desio partecipa a “GO BLUE”, l’iniziativa lanciata da UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per celebrare la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza e per ricordare l’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avvenuta 36 anni fa.

