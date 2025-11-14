Eventi

In città arriva il Festival dei Diritti dedicato ai bambini

Eventi, workshop, laboratori, spettacoli e letture animate per diffondere e sostenere i diritti dei bambini e delle bambine

Desio · 14/11/2025 alle 15:05

Tante iniziative a Desio in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

A partire da giovedì 20 novembre eventi, workshop, laboratori, spettacoli e letture animate per diffondere e sostenere i diritti dei bambini e delle bambine. Il ‘Festival dei Diritti’ contiene un calendario di iniziative rivolte a bambini, ragazzi, educatori, insegnanti, genitori e famiglie.

La kermesse è promossa dalla Società Cooperativa Onlus Stripes nell’ambito del piu’ ampio progetto “PARI PASSO per Crescere Insieme“, attraverso il bando ‘Comincio da zero’, in collaborazione con il Comune di Desio e diverse scuole cittadine, in programma dal 20 al 22 novembre presso Villa Tittoni a Desio.

IL PROGRAMMA

“I bambini meritano il diritto di pensare che possono cambiare il mondo”
VILLA TITTONI TRAVERSI
via Lampugnani, 62 Desio (MB)

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE in piazza Conciliazione 
ore 16:30
Apertura del Festival
Saluti istituzionali e Valentina Sala Coordinatrice Progetto PARIPASSO
FAMIGLIE E BAMBINI PER “ACCENDERE I DIRITTI” IN UN MOVIMENTO COMUNE, “Illumina la tua partecipazione!”
Ritira il tuo bracciale/bacchetta luminosa al punto accoglienza e porta con te un simbolo di speranza e diritti.
a seguire
Magic Lese e la magia per i bambini
Diritto a stupirsi
Spettacolo di intrattenimento a cura di Magic Lese, magia e meraviglia per bambini e bambine e le loro famiglie.
 
VENERDI’ 21 NOVEMBRE Villa Tittoni
Convegno nazionale Diritti in rete: educazione, tutela, partecipazione e accessibilità
(in diretta streaming collegamento con i partner del progetto Paripasso)
ore 10:00 Registrazione dei partecipanti
ore 10:15 Saluti istituzionali Comune di Desio
ore 10:30 Progetto Paripasso: gli HUB occasione per ripensare l’infanzia
Dafne Guida, Presidente Cooperativa STRIPES; Michela Brugali, Responsabile Progetto Paripasso
(COLLEGAMENTO CON I BAMBINI)
ore 11.00 Child Safeguarding Policy una risposta efficace a potenziali situazioni di rischio e/o pregiudizio.
Rossella Mancino, psicologa e psicoterapeuta, esperta in tutela dell’infanzia e sicurezza dei minori. Lavora presso l’associazione Pianoterra ETS, partner progetto PARIPASSO
ore 11.45 Accessibilità educativa per garantire il diritto all’accoglienza nelle diversità
Luisa Zecca: Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca
ore 12.00 TAVOLA ROTONDA modera Matteo Brognoli, formatore e pedagogista STRIPES
ore 13:00-14:00 LIGHT LUNCH CONDIVISO a cura di Tambourine
 
WORKSHOP
ore 15:00-16:00 Sala Sostare (biblioteca)
Diritto ai luoghi
Immaginare gli spazi di crescita ‘Dal cucchiaio alla città’ (cit. E.N. Rogers, 1952) PER OPERATORI (insegnanti, coordinatrici, educatrici, servizi 0/6 anni)
a cura delle professoresse Barbara Camocini e Elena Giunta, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano.
ore 16:30-17:30 Sala Sostare (biblioteca)
Diritto all’ascolto
“Emozioni in ascolto”
PER GENITORI 0-6, a cura della dott.ssa Valentina Salvò, psicologa e psicoterapeuta relazionale.
ore 16:30-17:30 Spazio Stendhal
SPETTACOLO TEATRALE
“GIOCHIAMO A FARE IL MONDO, DI PACE E LASAGNE”
Famiglie e bambini/e 2-6 anni
Tratto dagli scritti, pitture e cassetti di Antonio Catalano con Francesca Zoccarato e Matteo Curatella.
 
SABATO 22 NOVEMBRE
LABORATORI
ore 10:30-11:30 | 1-3 anni | Sala ragazzi (Biblioteca)
Diritto alla cultura
Che gusto leggere! storie da mordere, annusare, gustare insieme.
A cura di Nutrigiocando nell’ambito del Festival delle storie. -prenotazione obbligatoria
ore 10:00-11:00 | 1-3 anni | Sala sostare (Biblioteca)
Diritto a una famiglia
La Mia Casa nel Cuore
ore 10:00-11:00 | 1-3 anni | Sala moresca
Diritto all’istruzione
Piccole Scoperte
ore 10:30-12:00 | 0-6 anni -spazio morbido per i più piccoli | Sala delle Colonne
Diritto a un’identità
“Io sono… e disegno il mio mondo” SPAZIO APERTO SENZA PRENOTAZIONE
ore 11:30-12:30 | 3-6 anni | Sala sostare (Biblioteca)
Diritto a una famiglia
La Mia Casa nel Cuore
ore 11:30-12:30 | 3-6 anni | Sala moresca
Diritto all’istruzione
Piccole Scoperte
ore 15:00-16:00 | 1-3 anni | Sala sostare (Biblioteca)
Diritto all’uguaglianza Tutti Diversi, Tutti Speciali
ore 15:00-16:00 | 1-3 anni | Sala moresca
Diritto alla libertà di espressione
La Mia Voce Conta
ore 15:30-17:00 | 0-6 anni -spazio morbido per i più piccoli | Sala delle Colonne (Villa Tittoni)
Diritto a un’identità
“Io sono… e disegno il mio mondo” SPAZIO APERTO SENZA PRENOTAZIONE
ore 16:00-17:00 | 3-6 anni | Sala sostare (Biblioteca)
Diritto all’uguaglianza
Tutti Diversi, Tutti Speciali
ore 16:00-17:00 | 3-6 anni | Sala moresca
Diritto alla salute
Corpo felice, Mente serena
 

TI METTO IN LUCEIn occasione della Giornata Internazionale delle Disabilità, il Comune di Desio ribadisce il suo impegno ad abbattere le barriere ed eliminare discriminazioni e stereotipi:

“La disabilità non è un limite, ma una condizione che interpella la comunità tutta – dichiara il Primo Cittadino– questa giornata è un momento per fermarsi, ascoltare e ricordare che ogni persona, con le proprie capacità e unicità, è una risorsa preziosa per la nostra collettività. Dedichiamo un pensiero a tutte le persone che ogni giorno affrontano con coraggio queste sfide, alle famiglie, agli educatori, ai volontari e alle associazioni che, con dedizione e sensibilità, rendono il nostro territorio un luogo accogliente. La disabilità non è una differenza da colmare, ma una ricchezza da ospitare, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi e con più cuore”.

Sabato 29 novembre, dalle 15 alle 18.30, in Villa Longoni (via Achille Grandi 41), l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le realtà del territorio, promuove ‘Ti Metto in Luce‘, un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema delle disabilità, un evento in collaborazione con tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado di Desio.

INOLTRE
Villa Tittoni si colora di blu: Comune di Desio, UNICEF e ANCI insieme per i diritti dei bambini e delle bambine
Anche il Comune di Desio partecipa a “GO BLUE”, l’iniziativa lanciata da UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per celebrare la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza e per ricordare l’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avvenuta 36 anni fa.

Giovedì 20 novembre, Villa Tittoni Cusani Antona Traversi, una tra le dimore patrizie piu’ rilevanti della Brianza, si colora di blu per lanciare un messaggio mondiale in difesa dei diritti dei bambini: “Ci uniamo ad Unicef e Anci nella celebrazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma soprattutto celebriamo loro: i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Ogni sorriso, ogni sogno, ogni domanda curiosa che nasce nei loro occhi ci ricorda perché il nostro impegno deve essere costante e profondo”, prosegue Arienti.
L’iniziativa rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promosse dal Programma UNICEF Città amiche dei bambini e degli adolescenti.

Qui tutte le locandine

“Il Festival dei Bambini e delle Bambine è un’iniziativa di grande valore per la nostra comunità, perché pone al centro i diritti, i bisogni e le potenzialità delle nuove generazioni – spiegano il Sindaco Carlo Moscatelli e l’Assessora alle Politiche per l’Infanzia Jenny Arienti – Queste iniziative rappresentano un’occasione per ribadire che i diritti dei minori non sono un tema astratto, ma un dovere concreto che coinvolge istituzioni, famiglie, scuole e l’intera cittadinanza. E come Amministrazione abbiamo il dovere – ma anche il privilegio – di ascoltarli, di costruire spazi sicuri, di dare voce ai loro desideri e alle loro paure. L’infanzia non è solo un tempo della vita: è la radice di tutto ciò che diventeremo come comunità”.

Questa iniziativa è anche l’occasione per annunciare un evento importante che si terrà in primavera:

“L’ Amministrazione Comunale avrà il piacere di tornare a conferire la cittadinanza onoraria a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, di origine straniera nati in Italia, ma residenti a Desio, che hanno effettuato l’iscrizione per la prima volta alle scuole primarie e secondarie di I grado della nostra città – racconta la Presidente del Consiglio Comunale Marta Sicurello – La cerimonia di consegna degli attestati sarà organizzata, come da relativo Regolamento approvato nel 2021, in una seduta pubblica di Consiglio Comunale. Si tratterà di un atto simbolico che non corrisponde a quello del riconoscimento della cittadinanza italiana, ma vogliamo avviare un percorso per identificare il minore come parte integrante della nostra comunità, come segno di accoglienza, di inclusione e di impegno nel costruire una città in cui ogni piccolo cittadino e cittadina possa sentirsi accolto, rispettato e amato.Questa cittadinanza simbolica rappresenta la volontà di promuovere i valori della pace, della solidarietà, dell’uguaglianza e del rispetto reciproco”.

