In occasione dell'evento Plastic Free a Vimercate si ripulisce via Rota e la ciclabile

Domenica green

Appuntamento domenica 10 aprile. Per partecipare è necessaria l'iscrizione online.

Per tutti coloro che vorranno partecipare all'evento Plastic Free a Vimercate l'appuntamento è per domenica 10 aprile e il ritrovo è fissato per le 14 al parcheggio di via Lecco, angolo via Rota.

Vimercate aderisce all'evento Plastic Free

Vimercate c’è e aderisce all’evento di raccolta promosso dalla Onlus Plastic Free che segna come data nazionale il 10 aprile.

In questa giornata saranno impegnati oltre 300 città italiane per una grande azione di sensibilizzazione e bonifica del territorio. L’obiettivo è stabilire un nuovo grande record, rimuovere 500.000 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente in un solo evento.

Per tutti i cittadini che vogliono partecipare a questo grande progetto l'appuntamento è alle ore 14:00 con ritrovo presso il parcheggio di via Lecco angolo via Rota. Sarà ripulita l'area sarà dei parcheggi davanti all'oratorio di via Rota e la ciclabile della tangenziale.



L’evento è adatto a tutti e sarà una bella occasione per stare qualche ora a contatto con la natura e fare del bene all’ambiente

Per partecipare è necessario solo: iscriversi obbligatoriamente e gratuitamente al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi.

(nella foto l'edizione 2021 di Plastic Free)