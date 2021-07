Tutti in vetta per il 50esimo del gruppo Camosci

In vetta per festeggiare il 50esimo anniversario del gruppo Camosci di Seregno. Domenica si è svolta “50 vette per 50 anni”, che ha coinvolto contemporaneamente oltre 120 soci. Era la prima delle manifestazioni previste dal sodalizio per celebrare il compleanno.

In cima per il 50esimo anniversario dei Camosci

Domenica oltre 120 soci dei Camosci, zaino in spalla e bastoncini in mano, sono saliti in contemporanea su 50 cime di montagna nelle province di Como, Lecco, Bergamo, Milano e Varese, oltre ad alcune località dove alcuni associati si trovano in vacanza. Fra le destinazioni la Presolana, il Monte Legnone ma anche il monte Capanne all'Isola d’Elba. L'iniziativa rientra negli eventi per celebrare il 50esimo anniversario di fondazione.

Le cinquanta cime dei Camosci

Gli escursionisti sono saliti anche sulla Grigna Settentrionale o Grignone, sulla Grigna Meridionale o Grignetta, al Monte Resegone, al Monte San Primo, ai Corni di Canzo e al Cornizzolo. I Camosci hanno percorso sentieri, vie ferrate o sentieri attrezzati, in un clima di divertimento e spirito di gruppo.

Un video per il mezzo secolo del gruppo

Con il materiale raccolto dai Camosci nelle escursioni domenicali, foto e video, sarà realizzato un video che verrà pubblicato in Rete. Sarà presentato in occasione degli appuntamenti celebrativi del 50esimo del gruppo, in particolare sabato 25 settembre al teatro San Rocco: previsti il concerto del coro Il Rifugio e la presentazione del libro dei 50 anni di attività.