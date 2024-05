Infiorata per la festa al rione Caviana

Il rione Caviana a Verano, si prepara alle celebrazioni per la Madonna di Fatima, con una proposta tutta nuova quest'anno: l'infiorata.

Festa della Madonna di Fatima

Gli abitanti del rione Caviana, a Verano, si preparano alla festa per la Madonna di Fatima e quest’anno sarà un grande evento. Dal 25 al 27 maggio la chiesetta che si trova nel rione sarà il centro di tante attività e proposte con una novità assoluta. Si svolgerà infatti l’infiorata.

La novità: infiorata in via Grandi

Grazie ad un’idea del presidente che coordina i volontari del rione, Edoardo Cazzaniga, per la prima volta sarà allestito un tappeto di fiori, davanti alla chiesetta, lungo via Achille Grandi.

«Abbiamo fatto realizzare la bozza del disegno da una studentessa dell’accademia di Brera e fatto realizzare i telai in legno dai falegnami - spiega Cazzaniga - dalle 7 del mattino di domenica 26, aspettiamo bambini e genitori per dipingere con i fiori la strada che porta alla chiesetta. Sarà un’esperienza unica. Offriremo a tutti i volontari la colazione. L’idea dell’infiorata è nuova e ci piacerebbe che diventasse una delle tradizioni della nostra festa».

Il programma

I giorni di festa saranno caratterizzati da diversi eventi: sabato 25, si aprirà la cucina e alle 21 super tombolata per divertirsi tutti insieme. Domenica dopo l’allestimento del tappeto di fiori ci sarà il mercatino, la messa alle 10.30 e a seguire un aperitivo offerto da tutto il rione. Ci sarà poi il pranzo. Nel corso della giornata ci saranno poi gonfiabili per i più piccoli, zucchero filato, trucca bimbi. Alle 19, si riaprirà la cucina e alle 21 si svolgerà la processione. A seguire estrazione della lotteria. La festa al rione si chiude il 27 con la messa per i defunti e gli ammalati del rione alle 19 e a seguire cena in compagnia e consegna dei riconoscimenti ai membri «storici» del rione.