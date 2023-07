La Festa di Lesmo e Camparada scalda i motori per un weekend dai mille colori

Lesmo e Camparada scaldano i motori: è ormai tutto pronto per la tradizionale Festa patronale che quest’anno andrà in scena da venerdì 7 a lunedì 10 luglio. Un programma fittissimo e pieno di appuntamento di grande prestigio per tutti, dai bambini agli adulti, senza dimenticare i giovani e le famiglie.

La Festa di Lesmo e Camparada scalda i motori

Il sipario sulla kermesse, che come sempre si terrà in oratorio, si alzerà venerdì alle 19.30 con la cena a base di specialità dalla griglia; a seguire, la festa dell’oratorio feriale. Sul palco saliranno i piccoli e gli animatori che per quattro settimane hanno dato spettacolo tra laboratori, giochi, gare e molto altro ancora. Dietro i fornelli, invece, i tanti volontari che compongo una squadra ormai rodata e pronta a rimettersi in gioco per la propria comunità in questa straordinaria occasione.

Sabato in scena la Color Run

Sabato 8 si comincia alle 17.30 con la messa. Poi la seconda edizione della Color Run, la camminata della lunghezza di 5 kilometri tra le vie di Lesmo e Camparada (partenza e arrivo sempre in oratorio) durante la quale i partecipanti saranno letteralmente ricoperti di polvere colorata dagli addetti presenti lungo per il percorso. Da stasera, mercoledì, fino a venerdì sarà possibile ritirare in oratorio il pacco gara contenente una maglietta con il logo della camminata, un pacchetto di colore e degli occhiali protettivi, ma anche una serie di gadget offerti dai numerosi sponsor e dalle aziende del territorio che come sempre sostengono la speciale ricorrenza. Tra essi, anche il Giornale di Vimercate, che insieme al proprio sito web Prima Monza sarà media partner della grande manifestazione.

Domenica tra sacro e profano

Domenica 9 luglio la giornata clou della manifestazione tra sacro e profano. Alle 11 la messa solenne; alle 16 la preghiera con supplica a Santa Maria Assunta, patrona della chiesa di cui si ricorda il 116esimo anniversario della dedicazione. A seguire, il grandioso schiuma party per i giovani e il torneo di burraco per i meno giovani. Alle 21, infine, la serata danzante con il gruppo "Clover Danze Irlandesi". Per tutta la serata resterà ovviamente aperto il servizio cucina con tante specialità culinarie a disposizione dei presenti che potranno scegliere tra costine, salamelle, hamburger, gnocco fritto con salumi, fritto misto e molto altro ancora.

Lunedì, il giorno della festa

L’ultimo giorno di festa sarà il 10, ovvero il lunedì dopo la seconda domenica di luglio, data che secondo la tradizione cade la data esatta della Festa di Lesmo e Camparada. Alle 10.30 la messa con tutti i sacerdoti nativi del paese o che hanno prestato servizio in parrocchia nel corso del proprio ministero. Alle 20.30 l’ufficio funebre per ricordare i defunti della comunità, cui seguirà ancora la festa in oratorio con l’apertura della cucina e l’estrazione della lotteria. Alle 22 il gran finale con il suggestivo spettacolo pirotecnico che chiuderà in maniera perfetta la manifestazione.