La "Giovani Giussanesi" ha festeggiato i 60 anni

Sessant'anni di storia sui pedali: grande traguardo per la società ciclistica di Giussano "Giovani Giussanesi" che venerdì ha festeggiato il 60esimo.

Una serata speciale

Un “compleanno” importante, è quello appena festeggiato dalla società ciclistica Giovani Giussanesi. Il il 22 novembre l’Associazione sportiva ha celebrato il 60esimo di fondazione con una serata che ha unito sport, memoria ma anche intrattenimento, grazie all’esilarante show del duo comico Paolo Franceschini e Andrea Di Marco, in grado di coinvolgere e divertire il pubblico presente, rendendo unica la celebrazione.

Gli ospiti

L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti di spicco della Federazione Ciclistica Italiana, quali Ruggero Cazzaniga (vicepresidente Nazionale FCI), Stefano Pedrinazzi (presidente Regionale FCI Lombardia) e Marino Valtorta (presidente FCI Monza e Brianza. Presenti anche gli assessori comunali Sara Citterio e Giacomo Crippa, in rappresentanza del Comune di Giussano, guidato dal sindaco Marco Citterio, oltre al presidente della BCC di Carate Brianza, Ruggero Redaelli che, con la sua presenza, ha dato corpo anche a tutti gli altri sponsor che sostengono con affetto la Giussanesi.

Il libro celebrativo

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla presentazione del libro ufficiale dedicato ai 60 anni della società, frutto di un anno di lavoro che il consigliere Luca Poggiali ha impiegato per raccogliere e ordinare oltre 1.000 tra articoli, foto e immagini in più di 200 pagine. Un omaggio alla lunga storia della Giovani Giussanesi e a tutti coloro che hanno contribuito al suo successo.

La società è Scuola Nazionale di Ciclismo

Durante la serata è stato sottolineato anche il prestigioso riconoscimento ottenuto poche settimane fa dalla Società, quello di diventare Scuola Nazionale di Ciclismo. Un primato per la provincia di Monza e Brianza, raggiunto anche grazie all’ampliamento del Bike Park di Giussano e all’impegno costante di dirigenti e volontari.

I due pilastri

Grande festa dunque e tante emozioni, ma anche tanti ringraziamenti, in particolare ai due “pilastri” nella storia della società: Rocco D’Aprile, nella Giussanesi dal 1990 di cui è presidente dal 1995, e Giovanni Mauri, attualmente consigliere ma anche uno dei fondatori storici del lontano 1964. Una serata davvero speciale per i ciclisti, che hanno celebrato il passato e guardano ora al futuro, confermando la Giovani Giussanesi come simbolo di sport e valori, sempre pronti a pedalare verso nuovi obiettivi già a partire dalla nuova stagione che sta per iniziare.