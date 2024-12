Il Natale a Usmate Velate mette in mostra i presepi artigianali. Il taglio del nastro dell’esposizione in Villa Scaccabarozzi è in programma alle 15 sabato 7 dicembre. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale è stata curata dall’artista Adriano Callegari.

La mostra di presepi a Usmate Velate apre i battenti

«È la prima volta che proponiamo una mostra simile - hanno fatto sapere il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore alla Cultura Chiara Maggiolini -. In autunno abbiamo invitato chiunque desiderasse esporre il proprio presepe a candidarsi, così da condividere la propria arte con la comunità. Pur essendo una novità assoluta per la nostra comunità, le adesioni sono state numerose e quindi ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito ad arricchire l’evento e ad esaltare questa tradizione natalizia. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare ed è previsto anche un piccolo rinfresco».

In concomitanza con la mostra dei presepi e per dare ulteriore risalto alla creatività locale, domenica 8 dicembre verrà allestito anche un mercatino natalizio nel cortile della Villa Scaccabarozzi. Hobbiste locali esporranno le proprie creazioni, con tante idee per regali di Natale (dalle 10 alle 17.30). La mostra dei presepi invece resterà aperta fino al prossimo 6 gennaio

ORARI DI APERTURA

Sabato 15:00 - 18:00 Domenica 10:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00

Martedì 24 e giovedì 26 dicembre 15:00 - 18:00 Nei giorni 4 - 5 - 6 gennaio 15:00 - 18:00