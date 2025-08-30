La piccola Ronco è pronta a diventare capitale del vino

Manifestazione

L'appuntamento, di cui il Giornale di Vimercate sarà media partner, è per domenica 14 settembre nel giardino della Villa comunale

Ronco Briantino diventa capitale del vino. Pro Loco presenta infatti "Inebrianza", la prima edizione di un evento interamente dedicato alla degustazione e alla valorizzazione dell’arte enologica italiana. E alla festa ci saremo anche noi del Giornale di Vimercate e PrimaMonza, media partner ufficiali della manifestazione.

Ronco Briantino diventa capitale del vino

L’appuntamento è per domenica 14 settembre, dalle 10 alle 21 (ingresso per le degustazioni fino alle ore 19), nello splendido parco della villa comunale di Ronco Briantino, una cornice perfetta per celebrare la bellezza, la varietà e la qualità del vino made in Italy. "Inebrianza" è un vero e proprio viaggio tra calici e storie: oltre 15 cantine provenienti da tutta Italia incontreranno il pubblico per raccontare la propria passione e far assaporare le loro etichette.

Degustazioni e non solo

Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori i vini che più li avranno conquistati, trasformando l’esperienza in un ricordo da portare a casa. Non mancheranno intrattenimento musicale e un ricco servizio cucina per accompagnare la giornata con piatti e specialità locali. La manifestazione si svolge in collaborazione con Ais Lombardia – Associazione Italiana Sommelier, che sarà presente per rappresentare l’associazione e sostenere l’iniziativa, rafforzando il legame tra il territorio brianzolo e il mondo della cultura del vino a livello nazionale.

Iscrizioni ancora aperte

Le iscrizioni sono già aperte. I posti sono limitati ed è possibile iscriversi comodamente online sul sito eventbrite.it fino ad esaurimento disponibilità. La manifestazione è raccontata e promossa anche sui canali social ufficiali, con contenuti dedicati, curiosità e anticipazioni sui produttori presenti. Un brindisi alla cultura del vino, alle eccellenze italiane e alla bellezza del territorio: "Inebrianza" vi aspetta il 14 settembre per alzare insieme i calici.