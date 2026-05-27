Meda si accende con musica, inclusione e creatività

Domenica 31 maggio piazza Municipio a Meda si trasformerà in uno spazio dedicato alla musica, all’arte e alla partecipazione giovanile con un appuntamento che unisce intrattenimento, inclusione e creatività.

L’evento

Dalle 18 il centro cittadino ospiterà il DJ set di DJ Jazzy J con la ritrovata partecipazione della special vocalist Tamara, giovane artista, che ha partecipato come vocalist anche all’ultima Stramilano, che porterà sul palco la propria esperienza e la propria energia in una serata costruita intorno ai temi della condivisione e della valorizzazione dei talenti.

Accanto alla musica saranno presenti anche gli stand delle associazioni Facciavista e Amici dell’Arte, protagoniste di un percorso che mette al centro l’arte come linguaggio aperto e capace di creare relazioni. In particolare, l’associazione Facciavista presenterà alcune creazioni realizzate dai ragazzi della cooperativa coinvolti nel progetto “Animal-Aut”, percorso artistico che utilizza la cartapesta come strumento di espressione e inclusione. La mostra è stata ospitata nella Sala Civica Radio di Meda lo scorso dicembre e ha riscontrato un ampio successo di pubblico e critica. In questa occasione, durante la serata, saranno esposte alcune opere speciali che accompagneranno il pubblico all’interno di questo racconto artistico.

Una opportunità per i giovani

L’iniziativa rappresenterà anche un momento dedicato ai giovani artisti del territorio grazie all’apertura ufficiale YSAF – Young Summer Art Fest, in programma il 22 luglio 2026. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, negli anni è diventata uno spazio dedicato alla creatività giovanile, coinvolgendo ragazze e ragazzi tra i 14 e i 30 anni, che potranno esprimersi con qualsiasi forma d’arte, dalla danza al disegno, passando per il teatro, la pittura, la fotografia e altre forme espressive. YSAF 2026, dopo il successo degli scorsi anni, è pensato, infatti, per i giovani che hanno sempre desiderato esibirsi su un vero palcoscenico e di fronte a un pubblico: iscrivendosi entro il 26 giugno avranno l’occasione di esporre la propria arte lungo una street in una serata nel pieno dell’estate. Durante il DJ set del 31 maggio sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi direttamente allo YSAF. Per partecipare sarà sufficiente inviare una mail a cultura@comune.meda.mb.it indicando nome, cognome e area artistica.

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