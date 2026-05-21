Migliaia di visitatori per la mostra “0-99. Design per gioco”: cresce l’attrattività di Palazzo Arese Borromeo, sempre polo culturale e luogo di aggregazione.

La mostra

L’esposizione ha ripercorso l’evoluzione del gioco da tavolo, dagli albori ai progetti contemporanei fino al game design. I visitatori hanno potuto ammirare riproduzioni fedeli di giochi antichi, versioni giganti e pezzi in tiratura limitata o da collezione.

Nel periodo di apertura, dal 10 aprile al 10 maggio, la mostra, curata da Cristian Confalonieri e Alessia Interlandi, ha registrato 6.670 visitatori e incassi complessivi superiori a 21mila euro, coprendo circa il 50% dell’investimento sostenuto dal Comune. Un risultato significativo che testimonia l’apprezzamento per l’iniziativa e l’efficacia del percorso intrapreso dall’Amministrazione per rendere Palazzo Arese Borromeo un luogo sempre più vivo, attrattivo e riconosciuto come polo culturale per tutta la cittadinanza e i numerosi visitatori provenienti da altre città.

La grande mostra organizzata ogni anno a Cesano Maderno in occasione della Milano Design Week è ormai diventata una tradizione consolidata per la città, capace di inserirsi stabilmente nei percorsi del Fuorisalone e di attrarre pubblici eterogenei, visitatori, appassionati e operatori del settore provenienti da tutta l’area metropolitana e non solo.

Particolare rilievo ha avuto la presenza del “Risiko gigante” allestito nella Sala dei Fasti Romani, scelto dal programma Rai “Agorà” come scenografia per un’intervista sui temi della geopolitica: la puntata ha registrato uno share del 5,6% con 253 mila spettatori, a cui si aggiunge l’ampia diffusione dei contenuti attraverso i canali social della trasmissione e le piattaforme digitali. Le riprese hanno rappresentato un’importante occasione di visibilità istituzionale a livello nazionale, contribuendo alla valorizzazione degli ambienti affrescati di Palazzo Arese Borromeo.

La mostra è stata inoltre arricchita da numerose attività collaterali rivolte ad adulti, ragazzi e bambini, tra laboratori, incontri e visite guidate curate da esperti e storici del gioco da tavolo. Un’esposizione molto visitata e dinamica, che, per un mese, ha rappresentato il cuore della vita culturale cesanese.

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