Per Natale pista di pattinaggio sul ghiaccio a Giussano

Sarà creato un piccolo villaggio di Natale, in piazza Oriana Fallaci che resterà per tutto il periodo delle festività.

Si pattinerà da fine novembre

A partire dall’ultimo weekend di novembre ed a seguire nel mese di dicembre e per tutto il

periodo delle festività natalizie, in Piazza Oriana Fallaci -all’interno del contesto del parco urbano -

sarà possibile pattinare sul ghiaccio. La Giunta ha infatti dato il benestare alla pista con

allestimenti scenografici che verrà installata a pochi metri di distanza dalle piazze del Centro storico di Giussano che “vivranno” grazie ai tanti eventi a cui sta lavorando Pro Loco Giussano in coordinamento con l’Amministrazione comunale.

Iniziativa a costo zero per il Comune

La pista di pattinaggio non avrà alcun costo per il Comune e non graverà economicamente sui

cittadini di Giussano: “Un risultato importante alla luce del contesto economico che stiamo vivendo

– hanno sottolineato il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Commercio Paola Ceppi – Siamo certi che questa attrazione potrà contribuire ad allietare le festività e a far vivere momenti di svago coinvolgendo sia i bambini che gli adulti. Abbiamo lavorato a lungo per portare in città questa proposta, a patto che non gravasse sulle casse comunali. Aver raggiunto questo obiettivo è motivo di soddisfazione e si inserisce nella stessa ottica con cui abbiamo affrontato anche la tematica relativa alle luminarie: creare un’atmosfera natalizia e partecipata nel nostro territorio, ponendo attenzione all’aspetto economico”.

Pro Loco al lavoro per organizzare eventi

Il fermento in vista dell’edizione 2022 del Natale giussanese è dettato anche dal variegato calendario di proposte che Pro Loco Giussano sta definendo proprio in questi giorni, ponendo le piazze come cuore pulsante delle iniziative pensate soprattutto per i più piccoli. Nelle prossime settimane Pro Loco Giussano comunicherà tutti i dettagli relativi ai tradizionali Mercatini che animeranno il centro di Giussano, affiancati da iniziative che coinvolgeranno le famiglie.

Villaggio di Natale

L’allestimento della pista di pattinaggio contribuirà a costruire una sorta di villaggio natalizio in cui

poter pattinare, con la possibilità anche di gustare dolci sfiziosità. Oltre alla pista, saranno anche posizionate due giostre rivolte ai più piccoli che potranno avere un’alternativa al pattinaggio su ghiaccio.

“Un’atmosfera unica in una location che abbiamo scelto di valorizzare in continuità con gli eventi

che caratterizzeranno Piazza San Giacomo e Piazza Roma – conclude l’assessore Ceppi – L’inaugurazione della pista avverrà pressoché contestualmente all’accensione delle luminarie: Giussano si avvicinerà così con festosa sobrietà al Natale con iniziative che siamo certi potranno anche essere funzionali agli esercenti del nostro territorio”.