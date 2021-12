Il falegname

Quasi trecento tessere in legno per la nuova creazione di Amedeo Padovani.

La nuova creazione di Amedeo Padovani

Quasi trecento tessere in legno per la nuova creazione di Amedeo Padovani. In poco più di un mese ha portato a termine la sua scultura a forma di sfera. Il bovisiano ha creato anfore, solidi, sculture a forma di cipolla, fino alla riproduzione delle ville più belle del nostro territorio e non solo, come Villa Olmi di Como, Villa Tittoni di Desio o la Rotonda di Palladio.

In tutto 288 pezzi

Il pensionato Padovani non ha paura delle sfide e lo ha dimostrato anche con la sua ultima creazione. "E’ una composizione di 288 pezzi – ha spiegato il falegname – Ho utilizzato 12 tipi di legno come ulivo, frassino, mogano, noce e due tipologie di faggio".

"Non è stato un lavoro semplice"

Non è stato per niente facile assemblare le diverse tessere di legno: "E’ stato complicato trovare le giuste gradazioni di colore e ci è voluto tanto tempo per creare la scultura, ben più di un mese". Anche questa creazione verrà aggiunta alla sua collezione di opere: "Alcune le tengo in casa, ma ormai non so più dove metterle, sono davvero tante".

Il prossimo progetto

Malgrado la complessità di questa costruzione, il 78enne sta già pensando al prossimo lavoro: "Spero di riuscire a realizzare una forma di legno simile a quella del pallone da football americano – ha spiegato Padovani – Anche in questo caso credo che sarà molto difficile, soprattutto ottenere la forma ovale. Ma vedremo".

