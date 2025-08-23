Raduno Coast to coast e street food a Giussano

Eventi

Appuntamento in piazza mercato dal 29 al 31 agosto

Tre serate di eventi e divertimento a Giussano, dal 29 al 31 agosto per il 33° raduno Coast to coast che ospiterà Tipico Eventi con il gustosissimo Street food festival.

In piazza mercato a Giussano

Appuntamento in piazza mercato a Giussano, il prossimo weekend, per l'evento organizzato dal Truck Team, in collaborazione con Tipico evento e con il patrocinio del Comune. Dal 29 al 31 agosto si svolgerà il 33° raduno Coast to coast che ospiterà il gustosissimo Street food festival. Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa.

Street food

Piazza Mercato verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica e di tanto divertimento per tutti. La manifestazione aprirà venerdì prossimo dalle 18 fino alle 24, mentre sabato e

domenica l’apertura sarà dalle 10 alle 24. Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef nazionali ed internazionali con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e cocktail, una comoda area tavoli e un’area bimbi con jumping e scivolo gonfiabile.

Musica, gara di birra e tiro del camion alla fune

Oltre al cibo, ci saranno anche tante iniziative a tema a cura del 33° Raduno Coast to Coast. Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Venerdì sera, alle 21, musica dal vivo con "80 VOGLIA DI 90 & 2000", un viaggio musicale tra le migliori hit del passato e quelle più recenti. Sabato pomeriggio, alle

15, musica dance insieme a Dj Jonny: più tardi, alle 17 , la divertentissima gara del Litro di birra. La sera, alle 21, concerto di disco-music insieme alla Fine Brains band. Domenica pomeriggio, alle 15 , tiro del Camion alla fune e schiuma, mentre

la sera alle 20 cambio di atmosfera con serata di musica country a cura di Dj Franco. L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione.