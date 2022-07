Dopo due anni di stop a causa della pandemia, questo sabato, 9 luglio, a Concorezzo torna "Occasioni di (P)Assaggio", iniziativa attesa tanto dai commercianti - che hanno lavorato insieme all'Amministrazione comunale all'organizzazione della serata - tanto dai cittadini.

A Concorezzo un sabato tra musica, buon cibo e negozi aperti fino a tardi

Una festa storica quella in programma domani che animerà, a partire dalle 19, le vie del centro storico dove sarà possibile cenare con i locali e i bar che proporranno, per l'occasione, piatti speciali pensati per l'occasione. I cittadini potranno non solo godersi una vera e propria passeggiata gastronomica per le vie del centro ma anche approfittare dei saldi visto che i negozi rimarranno aperti fino a tardi. E poi tanta musica: alle 21 infatti in piazza della Pace è in programma il concerto rock "Quattro in uno Tributi live" dedicato a Vasco, Zucchero, Ligabue e Litfiba.

L'invito del sindaco