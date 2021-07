Nel 2020 era stato sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus. Quest'anno, nonostante il virus non sia ancora debellato del tutto, a Seregno la Festa di Ferragosto ci sarà.

Dopo un anno di stop torna il Pranzo di Ferragosto

Lo ha confermato l'amministrazione comunale in una nota proprio questa mattina, venerdì 30 luglio. Il tradizionalissimo appuntamento riservato agli over 65 dunque si farà, ovviamente con qualche accortezza in più dovuta alla normativa anti covid.

Un evento, quello di quest'anno, che ha richiesto uno sforzo organizzativo molto superiore rispetto a quanto avveniva in passato e che prevede tra le altre cose, l'assenza dell'intrattenimento musicale.

Le iscrizioni, come segnalato dal Comune, si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17 presso la sede dell'associazione Auto Amica, in via Minoretti 20 (telefono 366.1466791).

Green pass fortemente gradito

La partecipazione, gratuita, è riservata agli ultrasessantacinquenni residenti in Seregno. La certificazione vaccinale Green Pass non è obbligatoria, ma è fortemente gradita.