A settembre Bobby Solo, Fausto Leali e Jo Squillo a Seregno

Gli assi della musica nella 35esima edizione della festa popolare Madonna della Campagna a Seregno: attesi Bobby Solo, Fausto Leali e la dance di Jo Squillo. Otto giorni all'inizio di settembre per salutare la fine dell'estate nel parco comunale del Fuin con tanti eventi musicali, spettacoli, attrazioni per grandi e piccini oltre a una novità importante. Tutto a ingresso gratuito.

Bobby Solo con una Lacrima sul viso

A settembre otto giorni divisi in due settimane - 5, 6, 7, 8 e 13, 14, 15, 16 - nell'area feste di via Cagnola in zona Fuin per la tradizionale festa popolare della Madonna della Campagna, che coinvolge 150 volontari e numerose associazioni del territorio fra cui Seregno Soccorso, Alpini, Cartanima e gli Amici dei pompieri oltre ad alcuni sponsor. Giovedì 17 luglio, alle 19 in piazza Concordia, la presentazione dell'evento alla città con una notevole presenza di pubblico. Il clou della festa resta la musica, con le serate danzanti e i grandi ospiti come Bobby Solo nel 60esimo della celebre canzone Una lacrima sul viso, Fausto Leali e il dance party di Jo Squillo.

Il corteo con i giganteschi cristi liguri

Nel programma, domenica 8 settembre, la grande novità del solenne corteo con i cristi processionali liguri, a cui prenderà parte un centinaio di personaggi in abiti tradizionali, contadini, sbandieratori e bande musicali. Un'occasione per "legare" la festa della Madonna dei Vignoli a quella del Fuin: il corteo nel nome di Maria, con croci alte oltre cinque metri e un peso fino a 150 chilogrammi, partirà dalla Basilica in mattinata e raggiungerà il Santuario dei Vignoli, da cui ripartirà alle 16.30 per giungere in via Cagnola dove è prevista la benedizione della cappelletta della Madonna della Campagna, restaurata dall'associazione locale nel 70esimo di costruzione (nel settembre 1954 per iniziativa di alcuni residenti).

Dalla lirica alla fiera del bestiame

Come da tradizione la storica kermesse, che richiama migliaia di presenze dalla Brianza e non solo, propone anche un'area food (anche take away), spettacoli e balli. Fra le novità la "contaminazione" di generi fra la lirica e la musica pop prima del tributo a Vasco Rossi con Vascombriccola band. E ancora bancarelle, mercatino degli hobbisti, stand delle associazioni, gonfiabili e giostre per bambini, magia con Superzero, l'esposizione delle mitiche Vespe Piaggio. Immancabile, domenica 15 settembre, la Fiera del bestiame giunta alla 28esima edizione e il gran finale nella serata di lunedì 16 settembre con i fuochi d'artificio piromusicali.