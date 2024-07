Una serata all'insegna del buon cibo e della bella musica a Concorezzo.

Stasera la passeggiata gastronomica per le vie del centro di Concorezzo

Nell'ambito delle inziiative estive infatti dalle ore 19 di oggi, sabato 13 luglio, il centro del paese si veste a festa per l'evento "Occasioni di P(assaggio)". I cittadini che parteciperanno troveranno davvero di tutto: proposte dolci e salate, pizze, sushi e molto altro, tutto a cura dei commercianti locali. Il tutto in un'atmosfera di festa in cui troverà posto anche lo sport con esibizioni di arti marziali in via De Capitani e piazza Del Donatore. Alle 21 invece un concerto live gratuito in piazza della Pace.

Le parole dell'assessore

Insomma una bella iniziativa che punta a dare spazio alle attività commerciali del territorio, attività che di anno in anno apprezzano sempre più questo appuntamento.