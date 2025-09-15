Festa in piazza

Successo per la tradizionale festa patronale

Besana in Brianza · 15/09/2025 alle 09:28

Domenica 14 settembre ha preso il via la tanto attesa festa di Villa Raverio, la tradizionale festa patronale organizzata dalla comunità pastorale di Santa Caterina di Besana in Brianza. I festeggiamenti, che dureranno una settimana, sono stati inaugurati nel migliore dei modi grazie a una splendida giornata di sole che ha scaldato l’atmosfera della piazza di Villa Raverio.

La mattinata é iniziata alle ore 10. I partecipanti hanno goduto di uno snack offerto da Alice’s Bakery, un drink al bar Raveé e una visita da Foto Ottica Bonfanti, che ha distribuito gadget sul tema dell’importanza della visione alla guida, creando un perfetto equilibrio tra relax e formazione.

Alle ore 11 si è svolta la Santa Messa, seguita da un colorito corteo che ha attraversato le vie del paese, con i furgoni di Alice’s Bakery a fare da apripista. Al rientro in piazza, Don Paolo ha benedetto i veicoli e i presenti, in un momento carico di emozioni e partecipazione. Il parroco ha dedicato a tutti una preghiera e un confronto amichevole, rafforzando il senso di comunità.

Alla fine della cerimonia, i numerosissimi partecipanti hanno ritirato l’immaginetta creata appositamente per l’occasione, raffigurante la chiesa Santi Eusebio e SS. Maccabei, un ricordo simbolico della giornata.

Anche questa occasione ha visto la piena collaborazione dei negozi di Villa Raverio, in modo particolare Foto Ottica Bonfanti, il Bar Raveè, Ortofrutta & Bio e Alice’s Bakery con la comunità pastorale di Besana in Brianza per una giornata all’insegna della convivialità e della valorizzazione del territorio. Iniziative che, per la volontà dei negozianti di Villa Raverio, non mancano mai!

I negozi di Villa Raverio ringraziano tutti per la calorosa partecipazione e danno appuntamento alla prossima iniziativa che sarà, come da tradizione, la castagnata del prossimo autunno.

