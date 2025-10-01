Dal 9 al 12 ottobre Tipico Eventi torna Nova Milanese, questa volta nell’area mercato di Via Oberdan, con il super format “NOVA MILANESE BEER FEST” il grande festival dedicato alla birra, che vede il con il patrocinio del Comune di Nova Milanese.

Tipico Eventi torna con il festival dedicato alla birra

La kermesse vi aspetta in un lungo weekend di puro divertimento, dove le parole d’ordine sono birra, concerti e ottimo cibo.

L’orario di apertura sarà giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 24.00

Nei giorni e orari indicati troverete, sempre presente, un’ampia selezione di ottime birre, i migliori street chef nazionali ed internazionali con i loro gustosi piatti on the road sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una comoda area tavoli (anche al coperto), musica in filodiffusione e divertenti scivoli gonfiabili per i nostri piccoli ospiti.

Tanta musica

Quattro serate per quattro grandi concerti:

• Giovedì 09/10 grande inaugurazione con LUCA CARRUS & BAMBOLINE BARRACUDA, Ligabue tribute band

• Venerdì 10/10 si continua con GIOVANI WANNABE, Pinguini Tattici Nucleari tribute band

• Sabato 11/10 serata LO ZOO DI 105, con Pippo Palmieri

• Domenica 12/10 ci salutiamo con un grande classico insieme ai ROTTA X CASA DI MAX, tribute band degli 883

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.30 circa.

L’ingresso all’evento e alle serate è sempre gratuito e senza prenotazione.