Quest'anno la Sagra di San Fermo ad Albiate ci sarà ma senza il tradizionale mercato. L'annuncio nei giorni scorsi da parte dell'Amministrazione comunale.

Torna la Sagra di San Fermo, ma senza mercato e con il green pass

Dunque la 412esima edizione della Fiera più antica della Brianza è confermata ma attenzione perché per poter accedere bisognerà essere muniti di Green Pass. Ovviamente saranno esclusi dall'obbligo i bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata.

"Dopo mesi di lavoro l'amministrazione comunale ha ritenuto, con grande rammarico, di dover annullare il grande mercato relativo alla Fiera di San Fermo previsto per il 10 agosto, a causa dei problemi legati all'applicazione della normativa sulla Certificazione Verde in un'area vasta e non facilmente delimitabile" - si legge nella nota del Comune.

"La rassegna zootecnica si svolgerà regolarmente all'interno del parco Comunale di Villa Campello - prosegue la nota - con unico varco d'ingresso in via Dante alla quale potranno accedere solo i visitatori muniti di regolare Certificazione Verde. Le mostre. presso le locali scuole di via delle Rimembranze, si svolgeranno regolarmente, sempre con le misure di contenimento sopra descritte".

Ricordiamo che la Fiera di San Fermo, patrocinata dalla Regione e dalla provincia, grazie all'impegno del Comune e dell'Associazione "Amici di San Fermo", è la Sagra più antica della Brianza e ancora oggi anima l'estate degli albiatesi e di tutti i brianzoli.

(foto archivio)