Seveso, cani di tutte le razze al Bosco delle Querce. In programma il 29 agosto la 62esima edizione dell'esposizione canina.

62esima edizione con giudici italiani ed esteri

Grandi attese per la tradizionale manifestazione in cui sfileranno cani campioni di tutte le razze. La prestigiosa iniziativa è organizzata dal Gruppo Cinofilo delle Groane: Seveso celebra l'estate con la più importante esposizione canina in Italia, giunta alla 62esima edizione. L'appuntamento è domenica 29 dalle 10 alle 16 al Bosco delle Querce. Davanti agli esperti cinofili italiani e stranieri (quest'anno parteciperanno giudici dall'Austria, dall'Inghilterra e dalla Spagna), sfileranno cani appartenenti ad oltre un centinaio di razze. Esperti spiegheranno al pubblico le caratteristiche delle singole razze e i criteri del giudizio. In concomitanza con l'esposizione non mancheranno bancarelle con prodotti tipici e oggettistica.

Il programma dell'evento

I giudici inizieranno il loro operato in tarda mattinata, in una suggestiva vetrina in cui sfileranno cani da guardia e da difesa come pastori tedeschi, rottweiler, alani e mastini, ma anche cani da caccia come bracchi italiani, setter, cocker ed epagneul breton. Non mancheranno poi barboncini e chihuahua e con loro una miriade di altre razze. La manifestazione è organizzata, sotto l'egida dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, dal Gruppo Cinofilo delle Groane presieduto dal cavaliere Luigi Consonni, storico promotore di questa e di altre manifestazioni sevesine come la settimana venatorio ornitologica.

"Tanti motivi di richiamo"

Così lo stesso Consonni ha presentato l'iniziativa: "Anche quest'anno i motivi di richiamo sono molti, anche perché Seveso è considerata una delle più importanti vetrine della cinofilia nazionale e non solo. Lo testimonia la presenza anche di giudici stranieri. L'esposizione interessa sia il grande pubblico che gli esperti: ciascuno potrà vedere gli esemplari migliori delle singole razze e chiedere spiegazioni ad allevatori ed esperti. Inoltre il Bosco delle Querce ha una suggestione particolare e permette anche alle famiglie di vivere una giornata nel verde". La manifestazione sarà appunto inaugurata alle 10. L'ingresso sarà a pagamento, al costo di 5 euro (gratuito per i bambini di età inferiore ad 8 anni).