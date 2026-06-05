Si alza il sipario sul programma del “Palio degli Zoccoli”

La Città di Desio si appresta a vivere la sua 36ª edizione del Palio degli Zoccoli, un evento che quest’anno supera i confini della semplice rievocazione storica per farsi esperienza collettiva.

Sotto lo slogan “VIVERE IL PALIO”, la manifestazione del 2026 celebra la pluralità come condizione essenziale della vita cittadina, trasformando la memoria della battaglia del 1277 in un orgoglio per il presente.

“Fare Palio significa oggi più che mai dichiarare che siamo parte di un cammino comune. Guardando ai preparativi per questa 36ª edizione, mi emoziona vedere come la nostra storia, nata da quel lontano 1277, non sia polvere del passato, ma un orgoglio per il nostro presente. Non è solo una competizione, è il momento in cui Desio si riscopre comunità, un luogo dove ogni contrada porta la propria unicità per costruire un’armonia collettiva – commenta il Sindaco Carlo Moscatelli – Il 14 giugno non correranno solo gli atleti, ma correrà l’intera Desio, unita verso un futuro che affonda le radici nella nostra preziosa identità”.

“Il Palio degli Zoccoli rappresenta oggi molto più di una festa cittadina: è un appuntamento di rilievo che proietta Desio ben oltre i propri confini comunali. Questa manifestazione è diventata una delle rievocazioni storiche più attese e apprezzate dell’intera Brianza, capace di attrarre ogni anno un pubblico sempre più vasto e diversificato. Investire nella qualità e nella risonanza di questo evento significa promuovere il nome di Desio in un ambito sovraccomunale, mostrandone il volto migliore: quello di una città dinamica, accogliente e orgogliosa delle proprie tradizioni”, aggiunge Jenny Arienti, Assessora agli Eventi.

“L’arte e la storia come ricchezza comune: raccontare la Battaglia di Desio attraverso il Palio degli Zoccoli è un rito di memoria viva che si rinnova da trentasei anni. Dietro ogni vestito, ogni zoccolo di legno e ogni vessillo, c’è una ricerca accurata che trasforma la rievocazione storica in un patrimonio vivente. Quest’anno la nostra cultura si arricchisce ancora una volta grazie alla creatività dei nostri giovani e alla dedizione del Comitato”, prosegue Giorgio Gerosa, Assessore alla Cultura.