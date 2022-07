Si alza il sipario sulla Festa di Lesmo e Camparada: ecco il programma del weekend

Si alza il sipario sulla Festa di Lesmo e Camparada in occasione della patronale: ecco il ricchissimo programma del fine settimana.

Si comincia questa sera, sabato 9 luglio alle 18.30, con la partenza della prima edizione della "Lesmo Color Run": una camminata di 5 kilometri tra le strade di Lesmo e Camparada durante la quale saranno grandi protagonisti i colori. I partecipanti saranno infatti spruzzati di polvere colorata lungo il percorso per rendere frizzante e gioiosa la manifestazione. Per le iscrizioni c'è tempo fino alle 18 di oggi. In serata aprirà il servizio cucina con patatine, hamburger e specialità dalla griglia. Dalle 21 animazione e musica con dj Riccardo Adamo.

Domenica e lunedì si replica

Domenica 10 luglio, dalle 11, messa solenne e aperitivo per tutti. Nel pomeriggio in oratorio prenderà il via il torneo di calcio balilla umano e verranno aperti i gonfiabili per i più piccoli; per gli over, invece, torneo di burraco. Dalle 21 serata con il gruppo «Max Mania», band tributo ai mitici 883. Lunedì 11 luglio, ricorrenza della dedicazione della chiesa Santa Maria Assunta, alle 10.30 messa con tutti i sacerdoti nativi o che hanno prestato servizio in parrocchia; in serata, celebrazione di suffragio per tutti i defunti. Alle 21.30 estrazione sottoscrizione a premi, mentre alle 22 gran finale con lo spettacolo pirotecnico.