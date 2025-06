All'Ama Festival sul palco 150 allievi

All'Auditorium di Casatenovo si è concluso l’Ama Festival 2025, l’evento annuale al termine del percorso didattico dell’Academy Musical Arts di Seregno. Vi hanno partecipato oltre 150 allievi, coinvolti in otto spettacoli realizzati dai corsi di teatro e musical, tra produzioni originali e adattamenti curati nei minimi dettagli.

Ama Festival con otto spettacoli

L’Ama Festival (foto di scena di Davide Lanzani) si è svolto in due fasi distinte: la prima, il 21 e 22 maggio, presso l’Auditorium di Seregno dove sono andati in scena i corsi junior e teen di teatro e musical. La seconda, il 14 e 15 giugno, a Casatenovo con gli spettacoli dei vari corsi di musical e teatro. Tra i momenti più intensi e apprezzati, la prova d’attore del corso Progetto Palco, che l’8 giugno ha portato in scena uno spettacolo ispirato alla figura di Freud, all’interno di Villa Tittoni a Desio. Anche se il sipario è calato sull’edizione 2025, l’estate dell’Academy Musical Arts è tutt’altro che in pausa: in programma stage intensivi, collaborazioni artistiche e spettacoli itineranti in tutta Italia.

Diciotto insegnanti nell'Academy

Nelle attività è stato fondamentale il lavoro dello staff artistico, composto da oltre 18 insegnanti suddivisi nelle tre principali discipline: canto, danza e recitazione. "Questa edizione dell’Ama Festival è stata una dichiarazione d’amore per il teatro e per la formazione artistica - ha dichiarato Alberto Genovese, direttore artistico - Ogni spettacolo ha raccontato una parte del nostro lavoro quotidiano, fatto di cura, dedizione e visione creativa”. “Abbiamo visto ragazzi emozionarsi, superarsi, brillare. Il pubblico ha premiato la loro autenticità e il nostro impegno con calore e partecipazione. Siamo fieri di ciò che abbiamo costruito insieme,” ha aggiunto Andrea Di Cianni, co-direttore artistico.