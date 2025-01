Cinema e spettacolo sono il filo conduttore del prossimo ciclo di eventi culturali realizzati in co-progettazione con la Cooperativa Sociale Mondovisione e Parco Tittoni in programma da gennaio a maggio presso Spazio Stendhal, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione sociale attraverso lo studio e la fruizione consapevole del linguaggio artistico e musicale.

Cinema e spettacolo aprono il 2025 a Desio

Si parte venerdì 24 gennaio in via Lampugnani 62 a Desio alle ore 21.15 con ‘Komorebi’, uno spettacolo di danza a cura di Danzarte di Limbiate, che si traduce in un invito a scrutare il mondo con occhi nuovi e a scoprire la bellezza nascosta nella poesia silenziosa di ciò che viene osservato. Un progetto coreografico ideato da Monica Pulzatto e Beatrice Pozzi. Ingresso gratuito e senza prenotazione .

Artisti: Monica Pulzatto, Diletta Caturelli, Marika Girelli, Elena De Cian, Sabrina Sartori, Martina Rignanese, Arianna Fioravanti, Irene Cortellazzi, Beatrice Cazzulani, Nicholas Taverniti e Nadia Gazzetta.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Si proseguirà poi venerdì 21 febbraio con il concerto 'Blues Revenge Meets Lorena Gioia', organizzato in collaborazione con Legambiente. La ‘rivincita del blues’ nasce all’inizio del 2006 e riunisce elementi provenienti da diverse esperienze musicali (blues, jazz, pop rock, progressive). L’esigenza è quella di suonare e proporre la musica che, più di ogni altra, rappresenta la radice, il seme di tutta la musica moderna dal jazz al rock, che ha influenzato il modo di fare musica di intere generazioni. Il repertorio proposto spazia dai classici standard blues, a brani dalle atmosfere soul e jazz. L’inizio è in programma alle ore 21 con costo di ingresso di 10 euro .

Venerdì 7 marzo sarà la volta della proiezione musicata del film ‘Il meraviglioso mondo di Amélie’. "Amélie ama andare al cinema, osservare nel buio le facce degli altri spettatori e cogliere i piccoli particolari che si possono notare solo sul grande schermo: piccoli piaceri che solo la magia della sala sa regalare”. Per celebrare il film cult di Jean-Pierre Jeunet il pianista Armando Illario ripercorre la colonna sonora del film targata Yann Tiersen e ci trasporta a Montmartre in un’atmosfera magica e sognante tra musica e immagini. Inizio alle 21 con costo di ingresso di 10 euro.

Altre due iniziative sono in calendario ad aprile e maggio con un programma in via di definizione.

Per info: info@mondovisione.org - telefono +39 031 3515079