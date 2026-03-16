Gabriele Rizzo vince il Concorso strumentistico Città di Giussano

Grande successo per la 30esima edizione del Concorso strumentistico Città di Giussano, vinta sabato sera, da Gabriele Rizzo.

Vittoria al 17enne che studia pianoforte

Primo premio assoluto per il 17enne di Arcisate, Gabriele Rizzo, che studia pianoforte al Conservatorio di Lugano, al Concorso strumentistico Città di Giussano. Il giovane si è aggiudicato la vittoria della 30esima edizione dell’appuntamento musicale organizzato dall’Amministrazione comunale di Giussano in collaborazione con sponsor e aziende partner, ospitato per la scorsa settimana, nella splendida sala del Consiglio Comunale “Aligi Sassu”. Rizzo si è meritato il primo premio assoluto, consistente in una borsa di studio del valore di 2.500 euro offerta da Banca di Credito Cooperativo di Carate Treviglio. Gabriele ha vinto anche il premio della sezione “Il Parlamento”, consistente in una borsa di studio del valore di € 250 offerta dalla ditta Chemetall di Giussano.

La giuria

La decisione è stata presa all’unanimità dalla Giuria presieduta da Luca Braga, violinista e docente

di Musica da Camera presso il Conservatorio di Milano, affiancato dai professori Stefano Canzi, flautista e direttore dell’Accademia Musicale Città di Seregno, Ermes Giussani, trombonista e già docente presso il Conservatorio di Bergamo, Corrado Greco, pianista e docente di Musica da Camera presso il Conservatorio di Milano e Leopoldo Saracino, chitarrista e docente di Chitarra presso il Conservatorio di Milano.

I tre vincitori di sezione

La Giuria ha inoltre decretato gli altri tre vincitori dei premi di Sezione: per la “Sezione Gabrio Piola” vince Zhuoya Wang, residente a Venezia, studentessa di pianoforte alla scuola Irismusica; per la “Sezione Il Progresso” il vincitore è Gabriele Lazzati, residente a Lecco, studente di chitarra al Conservatorio di Brescia con il Maestro Enea Leone; per la “Sezione Fra Giovanni” vince Francesco Mattia Leone, residente a Modena, studente di pianoforte con il Maestro Federico Nicoletta.

I vincitori di categoria

I vincitori di categoria assegnati dalla Giuria sono i seguenti: Greta Salvaterra (fiati fino a 13 anni),

Gianmaria Savio (fiati fino a 17 anni), Paolo Palone e Jordan Piol (ex aequo, fiati fino a 21 anni),

Lucia Alloisio (archi fino a 13 anni), Edoardo Mantellassi (archi fino a 21 anni), Zhuoya Wang

(pianoforte fino a 13 anni), Gabriele Rizzo (pianoforte fino a 17 anni), Francesco Mattia Leone

(pianoforte fino a 21 anni), Ririna Furugen (ottoni) e Gabriele Lazzati (chitarra).

Due i premi speciali assegnati dalla Giuria: il primo a Jordan Piol (studente di sassofono al

Conservatorio di Riva del Garda con il Maestro Fabrizio Benevelli), il secondo a Francesco Mattia

Leone. È stato invece aggiudicato al Liceo musicale “Carlo Tenca” di Milano il pianoforte digitale Arius

YDP144B offerto da Yamaha all’Istituto musicale che ha partecipato al concorso con il maggior

numero di concorrenti. Ai vincitori di categoria e di sezione sono state assegnate borse di studio, agli altri componenti del podio è stato consegnato un diploma di merito.

L’assessore alla Cultura